Măsuri pentru pregătirea de iarnă: Utilajele de deszăpezire vor avea sisteme GPS funcționale și vor fi monitorizate în timp real



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, a avut loc, joi, ședința extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Suceava, dedicată pregătirii pentru sezonul rece 2025–2026.

În cadrul ședinței, au fost analizate și aprobate documentele esențiale pentru gestionarea situațiilor de urgență din perioada iernii.

Principalele măsuri stabilite includ:

Pregătirea unităților administrativ-teritoriale (UAT) pentru intervenții în condiții de iarnă, prin asigurarea utilajelor, echipamentelor și stocurilor de materiale antiderapante.

Verificarea sistemelor GPS de pe utilajele de deszăpezire, până la finalul săptămânii viitoare, de către Secțiile de Drumuri Naționale și Direcția Județeană de Drumuri și Poduri.

Monitorizarea în timp real a utilajelor, printr-o platformă unică gestionată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava, pentru o coordonare eficientă.

Verificarea tehnică a utilajelor și actualizarea stocurilor de materiale antiderapante la nivelul subunităților de întreținere a drumurilor.

Monitorizarea răspunsurilor UAT-urilor, pentru a preveni sincopele în intervenții.

Prefectul județului, Traian Andronachi, a subliniat importanța colaborării între instituții pentru un răspuns rapid și coordonat în fața fenomenelor meteorologice severe.

Instituția Prefectului, împreună cu ISU „Bucovina”, IPJ Suceava, IJJ Suceava, DSP Suceava, SDN Suceava, Direcția Județeană de Drumuri și Poduri și comitetele locale pentru situații de urgență, vor asigura monitorizarea permanentă și implementarea măsurilor stabilite.