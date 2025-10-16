Premieră medicală: Primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 tratat cu injecție săptămânală de insulină a fost la Suceava



Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava a marcat o premieră românească: primul pacient din România cu diabet zaharat tip 1 ce a primit o injecție cu insulină administrată o dată pe săptămână a fost la Suceava.

Evenimentul a avut loc săptămâna trecută, în cadrul unui studiu clinic derulat la Suceava, care evaluează eficiența și siguranța unei noi formule de insulină.

Această terapie inovatoare, care reduce semnificativ frecvența injecțiilor zilnice, promite să îmbunătățească radical calitatea vieții pacienților, oferind mai mult confort și reducând riscul erorilor de dozare.

Coordonatorul studiului, Dr. Claudiu Cobuz, a declarat: „Această realizare este un moment de referință pentru echipa noastră și pentru pacienții cu diabet. Terapia simplifică tratamentul, oferind libertate și confort, fără a compromite controlul glicemic. Suntem mândri că Suceava contribuie la progresul medicinei internaționale.”

Pacientul, Gabriel, este monitorizat atent de echipa medicală condusă de Dr. Claudiu Cobuz, alături de Dr. Ramona Caziuc și asistentul medical-șef Mugur Marius Tuchlei Pinzaru.

Rezultatele preliminare ale studiilor internaționale indică un control glicemic comparabil cu tratamentele clasice, dar cu un impact redus asupra vieții cotidiene.

Un alt participant la studiu, Bogdan (41 de ani), diagnosticat cu diabet zaharat tip 1 de la 18 luni, a subliniat importanța implicării: „Particip la acest studiu pentru a ajuta comunitatea. Vreau ca alții să aibă o viață mai ușoară datorită unor tratamente mai bune.”

Această realizare poziționează Spitalul Județean Suceava ca un centru de excelență în cercetarea clinică europeană, deschizând calea pentru adoptarea pe scară largă a insulinei săptămânale în România.