Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Pâinii

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat joi la un eveniment special organizat de MOPAN Suceava, lider pe piața de panificație și patiserie și unul dintre cei mai importanți angajatori din județ, cu ocazia Zilei Mondiale a Pâinii.

În cadrul evenimentului, președintele Șoldan s-a întâlnit cu Adrian Porumboiu, președintele companiei MOPAN, precum și cu foștii miniștri ai Agriculturii, Petre Daea și Adrian Chesnoiu.

Alături de prefectul județului, Traian Andronachi, și de invitați din rândul oficialităților, partenerilor și reprezentanților mediului academic, acesta a luat parte la un tur ghidat al celor trei fabrici MOPAN.

Aici, tradiția de peste șase decenii se împletește cu tehnologia modernă, rezultând produse de calitate care au consacrat brandul încă din 1961.

„E impresionant să vezi ce înseamnă munca din spatele raftului și să cunoști oamenii care contribuie la succesul acestui brand emblematic pentru Bucovina. Am avut ocazia să gust noua gamă lansată în premieră, ‘Pâinea Bună’, realizată cu maia naturală și făină din morile proprii ale companiei”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Președintele CJ Suceava a felicitat întreaga echipă MOPAN, de la conducere până la fiecare angajat, pentru dedicarea cu care duc mai departe tradiția și gustul autentic al produselor de panificație și patiserie din Bucovina.