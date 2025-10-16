Teatrul Bulandra aduce spectacolul „Artă” de Yasmina Reza pe scena Teatrului Municipal Suceava



Pe 22 octombrie 2025, de la ora 19:00, Teatrul Municipal Suceava găzduiește spectacolul „Artă” de Yasmina Reza, în regia lui Cristi Juncu, prezentat de Teatrul Bulandra.

Traducerea piesei este semnată de Violeta Popa, iar în distribuție se regăsesc actorii Vlad Zamfirescu, Șerban Pavlu și Gheorghe Ifrim. Spectacolul se adresează publicului cu vârsta peste 14 ani.

Piesa explorează cu umor și luciditate dinamica prieteniei pusă la încercare de o achiziție aparent absurdă: un tablou alb, cumpărat pentru o sumă exorbitantă. Gestul declanșează o criză între trei prieteni, ridicând întrebări despre arta modernă și relațiile interumane.

Apreciată de public și critici deopotrivă, „Artă” promite o seară captivantă, plină de reflecții și emoții.

Biletele sunt disponibile la casa de bilete a Teatrului Municipal Suceava sau online.

foto ANDREI GÎNDAC (TwoBugs)