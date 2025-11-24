Suceava intră în magia Crăciunului: În acest an fiecare categorie de suceveni – de la cei mai mici până la seniori – primește onoarea de a aprinde luminile Pomului de Crăciun



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a dat startul celei mai frumoase tradiții de iarnă: aprinderea luminilor Pomului de Crăciun din centrul orașului, sub deviza „Împreună suntem mai luminoși”.

Anul acesta, evenimentul devine un adevărat maraton al solidarității: fiecare seară din perioada 28 noiembrie – 23 decembrie este dedicată unei categorii speciale din comunitate – copii, seniori, persoane cu dizabilități, elevi și grupuri locale urmând să aprindă luminile Pomului de Crăciun.

Programul complet:

28 noiembrie, ora 18:00 – Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea luminilor de către Alessia Pop și Denisa Puițău

– Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun și aprinderea luminilor de către Alessia Pop și Denisa Puițău 29 noiembrie, ora 17:00 – Seniorii orașului (pensionarii)

– Seniorii orașului (pensionarii) 30 noiembrie, ora 17:00 – Copiii din casele de copii

– Copiii din casele de copii 1 decembrie, ora 17:00 – Școala Gimnazială Nr. 1

– Școala Gimnazială Nr. 1 2 decembrie – Școala Gimnazială Nr. 3

– Școala Gimnazială Nr. 3 3 decembrie – Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

– Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități 4 decembrie – Școala Gimnazială Nr. 4

– Școala Gimnazială Nr. 4 5 decembrie – Școala Gimnazială „Jean Bart”

– Școala Gimnazială „Jean Bart” 6 decembrie – Școala Gimnazială Nr. 6

– Școala Gimnazială Nr. 6 7 decembrie – Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”

– Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” 8 decembrie – Școala Gimnazială Nr. 8

– Școala Gimnazială Nr. 8 9 decembrie – Școala Gimnazială „Ion Creangă”

– Școala Gimnazială „Ion Creangă” 10 decembrie – Școala Gimnazială Nr. 10

– Școala Gimnazială Nr. 10 11 decembrie – Școala Gimnazială „Miron Costin”

– Școala Gimnazială „Miron Costin” 12–23 decembrie – În fiecare seară, diverse comunități și grupuri locale din Suceava

„ Crăciunul înseamnă mai mult decât lumini și cadouri, înseamnă să fim împreună, să ne apreciem unii pe ceilalți și să ne bucurăm de lucrurile care ne unesc. Anul acesta, am gândit un program care să reflecte valorile comunității noastre: solidaritatea, recunoștința și grija pentru toți membrii săi. Fiecare zi din program are o semnificație aparte. De la persoanele cu dizabilități, care ne învață curajul, la seniorii noștri, care reprezintă înțelepciunea și experiența, și până la copiii din casele de copii, care simbolizează speranța și inocența. Fiecare moment este o celebrare a diversității. În plus, școlile din Municipiul Suceava vor avea onoarea de a participa la acest eveniment, prin aprinderea luminilor pomului de Crăciun, iar implicarea lor va întări legăturile din comunitate și va crea amintiri de neuitat pentru cei mici”, a transmis Primăria Suceava.