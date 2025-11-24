Expoziție-eveniment la Muzeul de Istorie din Suceava: Jandarmeria Română-peste 170 de ani de istorie și onoare



Muzeul Național al Bucovinei și Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Muzeul Casa Mureșenilor Brașov și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române invită publicul, vineri, 28 noiembrie 2025, ora 13, la Muzeul de Istorie, la vernisajul expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020” .

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Expoziția ,,Jandarmeria Română 1850 – 2020’’a fost organizată mai întâi la Muzeul Național de Istorie a României în intervalul 29 iulie – 8 noiembrie 2020 și ulterior itinerată la 27 de instituții muzeale de rang municipal, județean și național din Crișana, Banat, Sătmar, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Moldova. Până în prezent, peste 100.000 de vizitatori au reușit să cunoască istoria Jandarmeriei Române prin intermediul unei cercetări calitative, echilibrate și obiective, având posibilitatea să admire piese de patrimoniu reprezentative pentru istoria acestei arme.

Expoziția reprezintă rezultatul unei colaborări de succes dintre Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Național al Bucovinei, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Asociația Romilitaria și Inspectoratul de Jandarmi Județean ’’Bogdan Vodă’’ Suceava.

Organizată în anul 2020, cu ocazia aniversării a 170 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, expoziția își propune să aducă în atenția publicului istoria acestei instituții, care a îndeplinit un rol semnificativ în istoria modernă și contemporană a României. Întemeiată prin ordin domnesc în data de 3 aprilie 1850 de către domnitorul Grigore Alexandru Ghica, Jandarmeria Română și-a asumat de-a lungul timpului rolul de garant al siguranței cetățeanului, al drepturilor și libertăților sale fundamentale.

În cadrul expoziției vor putea fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate, elemente de echipament care provin din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, alături de numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului ,,Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor – Nicolae Iorga – In memoriam eroilor jandarmi 1918 – 2018”.

Publicul vizitator va avea ocazia să vadă documente din colecția Muzeului Național al Bucovinei și de la Serviciul Județean Suceava al Arhivelor Naționale relevante pentru istoria jandarmeriei sucevene și de asemenea distincții, brevete și însemne militare care aparțin unor jandarmi suceveni, participanți la misiuni de menținere a păcii în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan.

Un rol semnificativ la realizarea expoziției îi revine domnului Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, unul dintre cei mai notabili specialiști în istoria Jandarmeriei Române și autor al cărții „Jandarmii și milițienii de la sate”, publicată la editura ASTRA Museum din Sibiu în anul 2014.

Expoziția „Jandarmeria Română 1850 – 2020” va putea fi vizitată în perioada 28 noiembrie 2025 – 18 ianuarie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 09:00-17:00.