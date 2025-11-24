Țigări de contrabandă în valoare de aproximativ 50.000 de lei abandonate, găsite de către polițiștii de frontieră suceveni



Polițiștii de frontieră suceveni au descoperit 50.000 de ţigarete, provenite din spațiul extracomunitar, în valoare de aproximativ 50.000 de lei, care urmau să ajungă pe piața neagră din România.

Potrivit STPF Suceava, în cursul nopții de duminică, 23 noiembrie a.c., pe timpul desfășurării unor activități specifice supravegherii frontierei de stat, în zona de responsabilitate a Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus , pe direcția localității Bilca, polițiștii de frontieră au descoperit mai multe colete abandonate.

La o verificare sumară, s-a constatat că acestea conțin mai multe pachete cu țigări.

După ridicarea acestora, polițiștii de frontieră au transportat bunurile la sediul instituției, iar în urma inventarierii a rezultat cantitatea totală de 50.000 de ţigarete (2.500 pachete), provenite din magazine de tip duty-free, a căror valoare estimată este de 48.250 lei. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Totodată, în acest caz se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în formă agravantă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, verificările fiind continuare pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale ce se impun.