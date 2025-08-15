IPS Calinic, la Putna, a prezentat un Decalog special la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului: Cinstește-o pe Maica Domnului, căci ridicarea ei cu trupul la cer este o mărturie că, unindu-se cu harul, firea omenească se poate îndumnezei.



Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a oficiat Sfânta Liturghie la Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, alături de un sobor de ierarhi, preoți și călugări, în fața a numeroși credincioși adunați pentru a cinsti acest praznic împărătesc.

Cu această ocazie, IPS Calinic a prezentat un Decalog special pregătit pentru această sărbătoare, continuând o tradiție inițiată în cei cinci ani de când păstorește eparhia.

„Am pregătit pentru acest praznic împărătesc câteva gânduri sub forma unui decalog care vizează momentul ridicării Maicii Domnului la cer”, a declarat IPS Calinic.

El a subliniat că obiceiul de a oferi astfel de îndrumări spirituale la momentele importante a devenit familiar credincioșilor din eparhie.

„Acest decalog este ca o sinteză a învățăturilor despre acest moment foarte important. De altfel am și scris o carte despre Maica Domnului în lumina Sfintei Scripturi și a Sfintei Tradiții, o carte pe care am intitulat-o pentru omul contemporan sau pentru omul grăbit. Când spui contemporan, egal om grăbit”, a spus IPS Calinic.

Decalogul prezentat cuprinde zece îndemnuri menite să ghideze credincioșii în înțelegerea tainei Adormirii Maicii Domnului:

Crede, asemenea părinților întruniți în sinaxe ecumenice, că Maica Domnului a fost mutată de la moarte la viață, ca ceea ce a purtat în trup pe Hristos, Dătătorul Vieții. Cinstește-o pe Maica Domnului, căci ridicarea ei cu trupul la cer este o mărturie că, unindu-se cu harul, firea omenească se poate îndumnezei. Roagă-te cu credință celei ce este acoperământul celor smeriți, scăparea celor zdrobiți, rugătoarea neadormită și mângâierea Bisericii până la sfârșitul veacurilor. Nu te fă mărturisitor al unei credințe fără Biserică și fără Trupul Euharistic al lui Hristos, căci Maica Domnului este trupul Bisericii vii, iar adormirea ei este Paștile celor ce trăiesc taina comuniunii. Păstrează în inimă taina sălășluirii trupești a Maicii Domnului în cer, căci prin adormire materia nu s-a făcut stricăcioasă, ci și-a împlinit menirea de templu al Duhului Sfânt. Învață să aștepți cu răbdare ceasul lui Dumnezeu, căci Maica Domnului nu a grăbit Învierea și nici nu a cerut slavă, ci a stat sub ocrotirea Fiului ei până la sfârșit. Nu socoti moartea sfârșit, nici mormântul înfrângere, căci Fecioara s-a mutat cu trupul la cer, arătându-ne că în Hristos moartea este doar o adormire spre trezire în slavă. Ia seama că precum trupul Maicii Domnului nu a cunoscut stricăciune, fiind chivot Cuvântului, nici trupul tău nu a fost făcut spre stricăciune, ci spre înviere. Roag-o pe Maica Domnului să te ajute să împlinești voia Fiului ei, să iubești, să slujești, să te rogi și să rabzi, căci ea nu ne scapă de Cruce, ci ne ține sub aceasta ca să nu cădem. Mori în fiecare zi celor trecătoare, pentru a trăi cu adevărat, căci numai cel ce adoarme în Hristos, precum Maica Domnului, se va îmbrăca în lumină în ziua cea fără apus.