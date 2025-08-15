Razie de amploare la Siret: 61 de amenzi, permise reținute și un caz de furt rezolvat de polițiști



Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Siret au organizat joi, 14 august, între orele 07:00 și 13:00, o razie de amploare pentru prevenirea și combaterea infracționalității în zonele cu risc criminogen din oraș.

Acțiunea, desfășurată în sistem integrat, a vizat menținerea ordinii și siguranței publice, depistarea persoanelor urmărite, combaterea comerțului ilicit, a contrabandei și prevenirea accidentelor rutiere grave.

În doar șase ore, polițiștii au aplicat 61 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.449 lei.

Au fost legitimate 133 de persoane și controlate 133 de autovehicule, fiind reținute 2 permise de conducere și retrase 4 certificate de înmatriculare, precum și un set de plăcuțe de înmatriculare.

În cadrul celor 6 filtre rutiere organizate, 16 șoferi au fost testați pentru consum de alcool sau substanțe interzise.

Un rezultat al raziei a fost identificarea a doi suspecți implicați într-un furt comis pe 12 august.

Polițiștii din Formațiunea de Investigații Criminale Siret au oprit în trafic un autoturism în care se aflau trei persoane, dintre care un bărbat și o femeie, ambii din satul Negostina, comuna Bălcăuți, au fost recunoscuți pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere ca fiind autorii furtului unui ATV.

Cei doi au recunoscut fapta, au indicat locul unde ascunseseră ATV-ul, iar bunul a fost returnat proprietarului. Părțile s-au împăcat, prejudiciul fiind recuperat integral.

Tot în cadrulქ cadrul raziei, un șofer de 58 de ani din Siret a fost reținut pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului, fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Bărbatul este cercetat pentru infracțiuni rutiere grave.

Inspectoratul de Poliție Județean Suceava a anunțat că astfel de acțiuni vor continua în județ pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.