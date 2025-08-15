Profesorul udeștean Iosif Amariei, două medalii de aur la prima Competiție Internațională de Tir „International Shooting Competition 2025” din România



În perioada 5-8 august, Poligonul Livezile din Bistrița a găzduit prima ediție a Competiției Internaționale de Tir „International Shooting Competition 2025”, organizată de Asociația Ofițerilor în Rezervă din România (AORR) în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.

Evenimentul a reunit 16 echipe de rezerviști din 9 țări, respectiv România, Bulgaria, Canada, Danemarca, Germania, Italia, Moldova, Norvegia și Polonia, într-un concurs care a testat abilitățile de tragere și a consolidat camaraderia între participanți.

Competiția a inclus probe cu armamentul de infanterie din dotarea forțelor terestre române: pistol cal. 9 mm, pistol-mitralieră cal. 7,62 mm, mitralieră de companie cal. 7,62 mm și AG-7 (probă de departajare).

Echipa „Dacii Liberi”, formată din Iosif Amariei, Urâtu Iulian și Birleanu Andrei, a dominat competiția, obținând aurul la categoriile pistol-mitralieră și mitralieră de companie, precum și Cupa Rezervistului 2025 pentru cel mai bun punctaj general pe echipe.

Iosif Amariei s-a remarcat individual, câștigând medalia de aur și cupa pentru cel mai bun punctaj la mitralieră PKM.

La categoria pistol 9 mm, echipa „MDA1” (Blănaru Gheorghe, Șeremet Radu, Țugulea Cristian) a ocupat primul loc, urmată de echipa „AG” (Urâtu Iulian, Luca Marius, Iosif Amariei) și „DEVM” (Ciprian Balea, Gabriel Dragomir, Grigore Țirli). La pistol-mitralieră, pe podium au urcat „Dacii Liberi”, „BN 1” și „BMx”, iar la mitralieră, echipa „Dacii Liberi” a fost urmată de „CAN 1” (Canada) și „NOR” (Norvegia).

Festivitatea de premiere, desfășurată în prezența președintelui AORR, general-maior (r) Dan Grecu, și a comandantului Brigăzii 81 Mecanizată, colonel Ciprian Balica, a celebrat nu doar performanțele, ci și spiritul de camaraderie dintre rezerviști.

AORR a acordat Brigăzii 81 Mecanizată Placheta de Onoare pentru sprijinul acordat în organizarea evenimentului.