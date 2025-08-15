Măsuri sporite la frontiera suceveană în minivacanța de Sfânta Maria: 200 de polițiști de frontieră mobilizați



În contextul minivacanței prilejuite de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Poliția de Frontieră Suceava a intensificat măsurile de supraveghere și control pentru a asigura un climat de ordine și siguranță la frontiera cu Ucraina.

Astfel, potrivit STPF Suceava, aproximativ 200 de polițiști de frontieră sunt angrenați zilnic în misiuni, atât la frontiera verde, cât și în punctele de trecere Siret și Vicovu de Sus, pentru prevenirea și combaterea infracționalității transfrontaliere.

Pe frontiera verde, autoritățile au dispus utilizarea aparaturii de supraveghere din dotare, monitorizarea zonelor cu risc ridicat de migrație ilegală sau contrabandă și intensificarea patrulărilor.

În punctele de trecere, traficul este fluidizat prin suplimentarea personalului, utilizarea la capacitate maximă a arterelor de control și colaborarea permanentă cu autoritățile ucrainene pentru un control operativ.

„În prezent, nu se înregistrează timpi de așteptare în punctele de trecere Siret și Vicovu de Sus. Recomandăm cetățenilor să verifice valabilitatea documentelor înainte de a ajunge la frontieră, întrucât controlul pașapoartelor este obligatoriu. Minorii neînsoțiți de ambii părinți au nevoie de o procură notarială”, a declarat inspector principal de poliție Alina Petraru, purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră Suceava.

Informații actualizate despre situația traficului sunt disponibile pe aplicația „Trafic online” de pe site-ul Poliției de Frontieră Române sau la linia telefonică permanentă 021.9590.

Poliția de Frontieră reamintește că măsurile sunt adaptate sezonului estival, pentru a facilita tranzitul rapid și în siguranță.