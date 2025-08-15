Șofer din Stulpicani reținut pentru patru infracțiuni rutiere după un accident cu pagube materiale



Un bărbat de 35 de ani din comuna Stulpicani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, după ce a fost implicat într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, săvârșind patru infracțiuni la regimul rutier.

Potrivit Poliției Județene Suceava,incidentul a avut loc ieri, 14 august, la ora 20:42, pe strada Grădiniței din satul Stulpicani, fiind sesizat prin apel la 112 de un tânăr de 22 de ani, care a reclamat că șoferul celuilalt autoturism implicat s-ar afla sub influența alcoolului.

La fața locului, polițiștii din Frasin au constatat că tânărul de 22 de ani, în timp ce efectua manevra de mers înapoi pentru a ieși din curtea locuinței, a intrat în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 35 de ani.

Accidentul nu a provocat victime, ci doar avarii la ambele vehicule.

În urma verificărilor, tânărul de 22 de ani a prezentat documentele solicitate și a fost testat cu etilometrul, rezultatul fiind negativ.

În schimb, bărbatul de 35 de ani nu a putut prezenta nici actele personale, nici pe cele ale autoturismului.

De asemenea, acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost condus la sediul Poliției Frasin.

Testarea cu etilometrul a indicat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind ulterior transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Verificările în bazele de date ale Poliției Române au relevat că bărbatul avea permisul de conducere anulat, iar autoturismul condus nu era înmatriculat, numerele de înmatriculare aparținând altui vehicul.

În consecință, acesta este cercetat pentru patru infracțiuni: conducerea unui autovehicul neînmatriculat, conducerea cu numere false, conducerea fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Vineri, 15 august, Poliția orașului Frasin a dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.