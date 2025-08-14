CSU Suceava, înfrângere la „Citadela Cup” în fața formației CSM București în cadrul programului de pregătire pentru noul sezon



Echipa de handbal masculin CSU Suceava a încheiat, joi, participarea la turneul amical „Citadela Cup”, organizat de CSM Sighișoara, cu o înfrângere în fața formației CSM București, scor 29–34 (12–16).

Meciul a avut loc în cadrul ultimei etape a competiției, iar pentru echipa suceveană au evoluat jucătorii Șelaru, Podovei, Rîpă, S. Makaria, Tîrzioru, Bologa, Bruj, Balazs, Grigore, Iordachi, Șerban, Lazurcă, Niculaie, C. Dascălu, Ilucă, Focșăneanu, Lupu și Rusu, sub îndrumarea antrenorilor Bogdan Șoldănescu și Răzvan Gavriloaia.

În prima zi a turneului, CSU Suceava a suferit o altă înfrângere, fiind depășită de gazdele de la CSM Sighișoara cu scorul de 38–31 (21–12).

Turneul a reprezentat o oportunitate importantă pentru suceveni de a-și testa nivelul de pregătire înaintea debutului în noul sezon competițional.

CSU Suceava își continuă programul de pregătire cu participarea la un alt turneu amical, „Cupa Vaslui”, programat în zilele de 22 și 23 august la Sala Polivalentă din Vaslui.

La această competiție, formația suceveană va întâlni echipele CSM Vaslui, CSM Constanța și CSA Steaua București, în încercarea de a-și perfecționa jocul și de a consolida strategiile pentru viitorul campionat.