Șoldan: Broșteniul renaște după inundații. Case reconstruite, drumuri reparate și solidaritate fără precedent

La aproape trei săptămâni de la inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat progrese semnificative în reconstrucția zonei afectate.

Printr-un comunicat de presă, Șoldan a detaliat eforturile depuse pentru refacerea infrastructurii și sprijinirea comunității lovite de calamități.

„O mare parte dintre casele distruse complet sunt în plină reconstrucție, iar alte șantiere vor începe în zilele următoare”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Sistemul de alimentare cu apă a fost repus în funcțiune, iar lucrările la rețeaua electrică și la drumurile județene afectate sunt în plină desfășurare.

Pe DJ 177A, în Pasul Puzdra, unul dintre tronsoanele grav avariate de viitură, circulația a fost redeschisă pentru utilajele de intervenție, urmând ca în perioada imediat următoare să fie turnat asfalt.

Eforturile de reconstrucție din Broșteni sunt susținute de o solidaritate impresionantă.

„Pe șantierul solidarității din Broșteni sunt zi de zi primari, voluntari, ONG-uri, asociații religioase, firme și sute de oameni care muncesc pe timpul și pe banii lor. Le mulțumesc, în numele tuturor sucevenilor, pentru că au răspuns apelului nostru de a reconstrui împreună Broșteniul”, a subliniat președintele CJ Suceava.

Prioritatea absolută rămâne reconstruirea caselor pentru familiile rămase fără adăpost.

În paralel, se lucrează intens la refacerea infrastructurii rutiere, a rețelelor electrice și la sprijinirea altor localități afectate din județ.

„Oamenii nu au nevoie de vorbe, ci de fapte. Și sigur nu au nevoie de autorități care ridică din umeri în fața nenorocirii”, a adăugat Șoldan.

Inundațiile au provocat pagube majore, multe familii pierzând nu doar locuințele, ci și anexe, depozite sau bunuri esențiale.

De asemenea, zeci de operatori economici au fost afectați, pierzând utilaje, mașini, stocuri de marfă sau chiar puncte de lucru, ceea ce pune în pericol locurile de muncă ale sute de angajați.

În acest context, președintele CJ Suceava, împreună cu prefectul Traian Andronachi, s-a întâlnit recent cu aproximativ 70 de agenți economici din Broșteni pentru a discuta soluții concrete de despăgubire.

A fost constituită o comisie care va analiza fiecare caz în parte pentru a facilita acordarea sprijinului financiar.

„Pagubele sunt foarte mari, dar nu stăm pe loc. Avem zeci de kilometri de drumuri județene și comunale rupte de ape, precum și drumuri forestiere distruse. Echipele și utilajele Direcției Județene de Drumuri și Poduri sunt toate în teren”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Consiliul Județean Suceava va continua să aloce fonduri pentru a sprijini recuperarea pagubelor și pentru a readuce normalitatea în Broșteni și în celelalte comunități afectate.

„Continuăm să facem tot ce ține de noi pentru ca Broșteniul și celelalte comunități afectate să revină cât mai repede la normalitate”, a concluzionat președintele CJ Suceava.