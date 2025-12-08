Proiect transfrontalier LIFE la Vatra Dornei: Cooperare durabilă între instituțiile medicale și centrele de tratament din regiunile de frontieră ale Ucrainei și României.



Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 17–20 noiembrie, o serie de evenimente în cadrul proiectului Giving Water – way towards long-term access to health (LIFE), finanțat prin programul Interreg NEXT România-Ucraina 2021-2027.

Cu un buget total de 386.922,84 € (90 % fonduri UE), proiectul își propune să îmbunătățească accesul la tratamente balneare cu ape minerale, sărate și termale pentru locuitorii din zonele de frontieră, inclusiv refugiații și grupurile vulnerabile afectate de războiul din Ucraina.

La Vatra Dornei au participat experți din România și Ucraina, reprezentanți ai spitalelor, bazelor de tratament, primăriilor și centrelor de îmbuteliere apă minerală. În zilele de 17–18 noiembrie au avut loc mese rotunde la Hotelul Dorna și Cazinoul Băilor, iar în 19–20 noiembrie vizite de documentare la principalele centre balneare și de îmbuteliere din zonă.

Experții, cu ajutorul specialiștilor consacrați în alimentație, medicină şi a informaticienilor, vor constitui o bază de date, cu centrele de tratament din județul Suceava, evidențiind toate aspectele şi facilitățile cu privire la afecțiunile care pot fi tratate cu ape minerale, sărate și termale

„Transformarea stațiunilor balneare în centre moderne de prevenție poate avea un impact uriaș asupra sănătății și economiei locale”, a declarat conf. univ. dr. ing. Pavel Atănăsoae, coordonatorul proiectului din partea USV.

Proiectul se derulează până în octombrie 2026 și are ca parteneri Consiliul Județean Satu Mare și Asociația IARDI Ucraina (lider de proiect).