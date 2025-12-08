Micii înotători suceveni au strălucit la „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”: 80 de medalii și 6 titluri de cel mai bun sportiv pe categorie



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Weekendul trecut, într-unul dintre cele mai frumoase bazine de înot din țară, 17 dintre cei mai mici înotători suceveni au făcut spectacol la tradiționala competiție „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”.

Reprezentând Aqua Club Dumbrăveni, CSS LPS Suceava și CSS Gura Humorului, copiii cu vârste între 8 și 14 ani s-au întrecut cu peste 300 de concurenți și s-au întors acasă cu o recoltă impresionantă:

38 medalii de aur

29 medalii de argint

13 medalii de bronz

aproape toți timpii realizați au fost recorduri personale

Pe lângă medalii, 6 sportivi suceveni au fost desemnați cei mai buni pe categoria lor de vârstă:

Alexoae Maximilian – băieți 8 ani

Eva Ioana Rusu – fete 9 ani

Fabian Trifan – băieți 10 ani

Ioana Bibul – fete 10 ani

Iris Gaveniuc – fete 11 ani

Raluca Paveliuc – fete 14 ani

Ei sunt pregătiți de antrenorii: Pinzaru Gabriel (CSS Gura Humorului), Bogdan Cazacu, Lucian Galateanu, Cosmina Aanei, Ramona Babalean, Paula Boleacu și Cezar Moscaliuc (Aqua Club Dumbrăveni și CSS LPS Suceava).