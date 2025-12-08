Micii înotători suceveni au strălucit la „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”: 80 de medalii și 6 titluri de cel mai bun sportiv pe categorie

Intră acum și în grupul de
Weekendul trecut, într-unul dintre cele mai frumoase bazine de înot din țară, 17 dintre cei mai mici înotători suceveni au făcut spectacol la tradiționala competiție „Campion în Vrancea de Moș Nicolae”.
Reprezentând Aqua Club Dumbrăveni, CSS LPS Suceava și CSS Gura Humorului, copiii cu vârste între 8 și 14 ani s-au întrecut cu peste 300 de concurenți și s-au întors acasă cu o recoltă impresionantă:
- 38 medalii de aur
- 29 medalii de argint
- 13 medalii de bronz
- aproape toți timpii realizați au fost recorduri personale
Pe lângă medalii, 6 sportivi suceveni au fost desemnați cei mai buni pe categoria lor de vârstă:
- Alexoae Maximilian – băieți 8 ani
- Eva Ioana Rusu – fete 9 ani
- Fabian Trifan – băieți 10 ani
- Ioana Bibul – fete 10 ani
- Iris Gaveniuc – fete 11 ani
- Raluca Paveliuc – fete 14 ani
Ei sunt pregătiți de antrenorii: Pinzaru Gabriel (CSS Gura Humorului), Bogdan Cazacu, Lucian Galateanu, Cosmina Aanei, Ramona Babalean, Paula Boleacu și Cezar Moscaliuc (Aqua Club Dumbrăveni și CSS LPS Suceava).
