Poliția Română a repatriat un tânăr sucevean urmărit internațional pentru furt și amenințare

Poliția Română a adus miercuri în țară un bărbat în vârstă de 28 de ani, originar din județul Suceava, pe numele căruia exista un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.

Acesta era urmărit internațional pentru comiterea mai multor infracțiuni, printre care furt, nerespectarea ordinului de protecție provizoriu în formă continuată și amenințare.

Potrivit unui comunicat al Poliției Române, bărbatul a fost escortat din Marea Britanie, unde se ascundea, și predat autorităților române.

Mandatul de executare a pedepsei, de 7 luni de închisoare, a fost emis de Judecătoria Rădăuți.

Operațiunea de repatriere face parte din eforturile constante ale Poliției Române de cooperare internațională pentru aducerea în fața justiției a persoanelor care încearcă să evite răspunderea penală.