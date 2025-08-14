Gheorghe Șoldan: După 9 ani de așteptare, drumul dintre Adâncata și Hănțești este reabilitat



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat printr-un comunicat de presă că, după o așteptare de 9 ani, drumul județean DJ 208D, pe tronsonul dintre localitățile Adâncata și Hănțești, beneficiază în sfârșit de un nou covor asfaltic.

Lucrările au început miercuri, 13 august, și vizează aproximativ 1,5 kilometri de drum, care nu a mai fost reabilitat din anul 2016.

Potrivit comunicatului, această intervenție completează eforturile de modernizare din anul precedent, când au fost asfaltați 3,5 kilometri pe raza comunei Hănțești.

„Această lucrare completează cei 3,5 kilometri de pe raza comunei Hănțești pe care i-am modernizat anul trecut, după 17 ani în care oamenii nu au mai văzut asfalt nou pe acel drum”, a precizat Gheorghe Șoldan.

Președintele Consiliului Județean Suceava a subliniat importanța acestor investiții pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere din județ: „Pas cu pas, reparăm și modernizăm drumurile județene, pentru ca sucevenii să circule în siguranță și confort”.

Lucrările fac parte dintr-un plan mai amplu de reabilitare a rețelei de drumuri județene, menit să reducă disconfortul cauzat de infrastructura învechită și să sporească siguranța traficului.