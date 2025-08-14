ANOSR lansează analiza „Bursele studenților – „povara” statului de 10 ani”: Sistemul de burse, subfinanțat și afectat de austeritate



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a lansat joi o analiză detaliată intitulată „Bursele studenților – „povara” statului de 10 ani”, care examinează evoluția fondului de burse și protecție socială pentru studenți din ultimii 10 ani și subliniază necesitatea urgentă de corectare a sistemului, modificat prin măsurile de austeritate introduse de Legea nr. 141/2025 și amendamentele la OME nr. 6463/2023.

Această inițiativă face parte din campania EDU•CUT, menită să aducă în atenția decidenților realitățile cu care se confruntă studenții în urma politicilor de austeritate.

Analiza combate declarațiile nefondate privind o creștere spectaculoasă a fondului de burse alocat universităților din bugetul de stat, prezentând situația reală, impactul economic și efectele negative ale schimbărilor guvernamentale asupra calculului și acordării burselor.

Documentul analizează evoluția fondului de burse între 2015 și 2024, investițiile anuale raportate la situația economică a țării, fluctuațiile în funcție de numărul de studenți înmatriculați pe locuri bugetate și modul de calcul anual, precum și variațiile numărului de burse în raport cu numărul de studenți și cuantumul minim al bursei sociale.

De asemenea, sunt ilustrate patru scenarii posibile privind impactul economic al modificărilor, comparând efectele asupra bugetului statului cu cele resimțite de comunitatea studențească și universitară. Aceste scenarii explorează evoluția viitoare a fondului de burse, bazată pe ajustările la valoarea costului standard și perioada de acordare, inclusiv variațiile numărului de beneficiari.

Principalele concluzii extrase din analiză evidențiază probleme sistemice:

Sistemul de burse a fost constant subfinanțat comparativ cu coșul minim de trai al unui student (calculat de CNFIS sau ANOSR), fondul din 2024 fiind cu aproape jumătate mai mic decât cel necesar pentru a acoperi burse de minimum 1.588 lei/lună, care să asigure cheltuielile de trai.

Fondul de burse va scădea cu 52,12% față de valoarea ideală (10% din salariul minim brut pe 12 luni), din cauza reducerii costului standard la 10% din salariul minim net și a scurtării perioadei de acordare.

Numărul de beneficiari va scădea cu peste 44.000 de studenți ca urmare a diminuării fondului.

Fondul s-a menținut la același procent din bugetul general consolidat și PIB în ultimii trei ani.

Scăderea fondului are un impact bugetar redus (doar 0,2% din deficitul bugetar), dar afectează semnificativ studenții.

Nu a existat niciodată o interdicție legală pentru studenții de la taxă să beneficieze de burse de stat, contrar unor speculații; prevederi anterioare (OUG nr. 133/2000) și actuale permiteau acest lucru.

Pe baza acestor constatări, ANOSR înaintează solicitări urgente către Guvern și Parlament:

Revenirea la alocarea și acordarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni).

Creșterea procentului din salariul minim net folosit pentru calculul costului standard de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la nivelul din 2024.

Reintroducerea posibilității ca studenții înmatriculați pe locuri cu taxă să beneficieze de burse din fonduri publice.

Diversificarea formelor de sprijin de către universități, prin venituri proprii și proiecte instituționale.

Creșterea contribuției universităților la fondul de burse din resurse proprii, pentru a suplimenta numărul de burse, în special cele sociale.

ANOSR a transmis invitații la dezbatere Ministrului Educației și Cercetării și Prim-ministrului României, reiterând disponibilitatea pentru un dialog bazat pe date. În perioada următoare, campania EDU•CUT va combate speculațiile publice prin prezentarea informațiilor din analiză.Analiza completă poate fi consultată pe site-ul ANOSR la adresa: https://anosr.ro/anosr/anosr-lanseaza-analiza-bursele-studentilor-povara-statului-de-10-ani/41045/.