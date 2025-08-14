Accident grav pe un drum comunal din Stroiești: Bătrân de 86 de ani rănit grav după pierderea controlului triciclului electric



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un incident rutier serios s-a produs miercuri seara în jurul orei 20:00, pe drumul comunal (D.C.) 72, în afara localității Stroiești.

Potrivit datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un bărbat în vârstă de 86 de ani, localnic, conducea un triciclu electric în direcția către localitatea Trei Movile, când, din motive necunoscute (posibil de natură medicală), a pierdut controlul direcției de mers și a fost proiectat pe partea carosabilă.

În urma accidentului, bărbatul a suferit vătămări corporale grave și a fost transportată de urgență cu ambulanța la Spitalul Județean Suceava.

Diagnosticul preliminar indică „șoc obstructiv respirator (asistolie)” și „politraumatism prin accident rutier”, fiind clasificat ca rănit grav.

Având în vedere starea comatoasă a bărbatului, autoritățile au prelevat mostre biologice de sânge fără consimțământul acestuia, în vederea stabilirii exacte a alcoolemiei.

În acest caz cercetările sunt continuate de către lucrătorii Biroului Rutier Suceava, care investighează circumstanțele exacte ale evenimentului.