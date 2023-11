Viceprimarul Lucian Harșovschi, în inspecție la lucrările de pavaj din municipiu: Lucrăm cât ne ajută vremea, iar din primăvară vom relua

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Viceprimarul Sucevei Lucian Harșovschi a inspectat lucrările de pavaj din municipiu și a cerut echipelor care execută lucrările să încerce să aibă mai mult spor pentru că e luna noiembrie și nu se știe cât timp se mai pot efectua asemenea intervenții.

El a spus că se lucrează la reabilitarea pavajului, se înlocuiesc și treptele și se realizează și accese pentru persoane cu dizabilități.

„Lucrăm la așa zisele esplanade din municipiul Suceava. Am făcut în Obcini, pe Mărășești, am făcut în zona Orizont acel zid de sprijin chiar în stație, am făcut la Moldova, în Cuza Vodă I și acum suntem tot în Burdujeni, în Cuza Vodă II unde lucrăm pe strada Eroilor și tot aici în zonă și pe strada Bujorilor”, a declarat viceprimarul.

El a explicat că se lucrează abia acum pentru că s-au finalizat actele privind statutul juridic al terenului pe care se intervine și acesta nu este în cotă indiviză cu locatarii.

În timpul inspecției viceprimarul a găsit o mașină abandonată într-o parcare și a și transmis o sesizare către Poliția Locală să înceapă procedurile de ridicare.

„Lucrăm cât ne ajută vremea. Dacă vremea se strică, vom relua din primăvară”, a spus Harșovschi.

El a arătat că sucevenii consideră că aceste lucrări sunt necesare.

„Sucevenii spun că suntem pe drumul cel bun și acest lucru contează foarte mult pentru a continua”, a conchis Lucian Harșovschi.