Două echipe USV, calificate în finala E.ON Energy Challenge

Două echipe formate din studenți ai Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava s-au calificat în etapa finală a celei de-a X-a ediții a concursului E.ON Energy Challenge, organizat de Compania E-ON România, care se va desfăşura în perioada 14-15 martie a.c., la Târgu Mureş.

Prima echipă suceveană calificată în finala din luna martie, DBS Energy Solutions, este formată din trei studenți din anul IV, de la programul de studiu Energetică și tehnologii informatice: Flutur Daniel Iulian, Baciu Florin George și Ciuciudău Gabriel Gheorghe. Proiectul propus are la bază un concept inovativ denumit Solar Mind, care integrează o serie de senzori și inteligența artificială pentru a putea aproxima durata de viață a panourilor fotovoltaice prin nivelul de degradare identificat, cu efect în identificarea unor defecte ce pot apărea în funcționarea lor. Conceptul propus se va regăsi într-un produs ce va trimite notificări în timp real către echipa de mentenanță care deservește instalația fotovoltaică în cazul în care parametrii monitorizați vor atinge o valoare critică incompatibilă cu funcționarea în zona de randament maxim. Un avantaj al acestei soluții constă în posibilitatea de colectare și stocare a parametrilor instalației fotovoltaice. În același timp, va putea identifica panoul fotovoltaic care funcționează cu parametri necorespunzători. „Printr-o dezvoltare ulterioară, se propune deconectarea automată a panoului fotovoltaic din circuitul principal al instalației fotovoltaice atunci când se identifică o problemă majoră în funcționare și care poate conduce la apariția unui incendiu sau la reducerea semnificativă a parametrilor de șir”, au precizat autorii proiectului.

A doua echipă suceveană calificată în finală, The Energies, reuneşte trei studente de la programul de studiu Energetică şi tehnologii informatice: Vartic Ana-Maria, Mititelu Ana-Bianca, Roşca Daniela-Florentina, împreună cu Spatariu Estera, studentă în anul II, la specializarea Sisteme electrice. Prin proiectul Aplicație Simulink pentru soluții energetice intermodale, echipa The Energies propune rezolvarea unei probleme acute din sistemul energetic românesc, prin testarea unor soluții care privesc modernizarea rețelelor electrice de distribuție prin utilizarea aplicației Simulink. Proiectul are în vedere stabilirea celei mai bune soluţii de compensare a lipsei de putere electrică instalată într-o anumită locaţie prin utilizarea surselor regenerabile de energie atunci când se doreşte implementarea unor staţii de încărcare rapide a vehiculelor hibride și electrice sau atunci când este necesară încărcarea simultană a mai multor unităţi din categoria amintită.