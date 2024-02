Prefectul de Suceava, inspecție la podul de la Milișăuți: Acest pod trebuie dat în funcțiune cât se poate de repede. În intervalul 4-8 martie se va trece la montarea grinzilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat, marți, că a inspectat lucrările la podul rutier de la Milișăuți și spune că nu sunt permise niciun fel de amânări.

„Așa cum am declarat în multiple ocazii, podul de pe DN 2H din orașul Milișăuți ocupă unul dintre primele locuri din agenda mea, prin urmare și astăzi am ținut să mă conving că lucrurile merg în direcția cea bună și constructorul se încadrează în graficul de lucrări asumat. Am constatat la fața locului că se lucrează, reprezentanții constructorului informându-mă ca în intervalul 4-8 martie se va trece la montarea grinzilor”, a precizat prefectul.

Moldovan a spus că va rămâne atent la acest subiect ce interesează zeci de mii de cetățeni ai județului Suceava. „La acest moment nu se mai pot găsi scuze, opinia publică nu mai acceptă sub nici o formă amânări. Acest pod trebuie dat în funcțiune cât se poate de repede, pentru ca cei responsabili de gestionarea rețelei de drumuri naționale din județ să-și îndrepte atenția spre următorul obiectiv de investiție. Din păcate, anii în care s-au tot amânat reparațiile serioase, capitale, au lăsat drumurile naționale din județ cu prea multe puncte vulnerabile, și consider că trebuie și se poate face mai mult în ceea ce privește reabilitările de poduri”, a mai spus prefectul de Suceava.