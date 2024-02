Curtea de Apel Suceava, pe locul patru în țară având clasificarea „foarte eficientă”

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



La sediul Curții de Apel Suceava, a avut loc, joi, Adunarea Generală a judecătorilor, unde s-a discutat Raportul de bilanț privind activitatea desfășurată în anul precedent. Evenimentul a fost marcat de prezența distinsă a mai multor personalități din domeniul juridic, printre care doamna judecător Ramona – Grațiela Milu, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, domnul procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, Tudor – Andrei Blînda, și domnul avocat Liviu Mihai, decanul Baroului Suceava, precum și președinții și vicepreședinții instanțelor din circumscripția Curții de Apel Suceava.

Prezentarea datelor statistice a relevat un volum substanțial de activitate în anul 2023, cu un total de 134.522 de cauze soluționate, reprezentând o creștere semnificativă față de anul precedent. Din acestea, 7.809 de dosare au fost tratate la Curtea de Apel Suceava, iar restul la nivelul tribunalelor și judecătoriilor din circumscripția instanței superioare.

Se observă că instanțele inferioare au înregistrat o creștere considerabilă a volumului de activitate, cu un procent de 9,71% la nivelul tribunalelor și 13,57% la nivelul judecătoriilor. Totuși, Curtea de Apel Suceava a înregistrat o scădere a numărului de dosare noi, precum și a celor soluționate, situându-se pe locul 11 în ierarhia curților de apel.

Pe categorii de cauze, apelurile în materie penală, recursurile în contencios administrativ și fiscal și litigiile de muncă au reprezentat cele mai frecvente tipuri de dosare. De asemenea, secțiile specializate din cadrul Curții de Apel Suceava au înregistrat creșteri și scăderi în volumul de activitate, iar indicatorii de eficiență au plasat instanța pe locul 4 în ierarhie, clasificându-se ca fiind „FOARTE EFICIENTĂ”.

Astfel, la indicatorul durata medie de soluționare a fost atins gradul foarte eficient, fiind înregistrată o durată medie de soluționare de 3,6 luni în materie penală și de 4,9 luni în materie non penală, iar la indicatorul ponderea dosarelor închise într-un an s-a înregistrat gradul foarte eficient, fiind soluționate în termen de un an de la înregistrare un procent de 97,3 %, respectiv un număr de 5.886 dosare din totalul de 6.053 dosare soluționate în anul 2023.

Un aspect important a fost gestionarea resurselor umane, cu un număr total de 731 de posturi, din care 656 erau ocupate și 75 vacante. În contextul pensionării a 13 judecători, s-a luat decizia de suplimentare a statului de funcții al Curții de Apel Suceava cu 7 posturi de asistenți ai judecătorilor.