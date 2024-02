Fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor: Flutur își face centură „de aur” la Gura Humorului pe banii tuturor românilor

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



USR Suceava solicită ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, să nu aprobe proiectul centurii Gura Humorului și să fie refăcut în regim de urgență astfel încât să aibă costuri în limite ale pieței și ale bunului simț.

„Baronul PNL de Suceava Gheorghe Flutur se pregătește să dea un tun de peste 500 de milioane de euro cu noua centură de la Gura Humorului. Fiecare kilometru din centură va costa nu mai puțin de 54 de milioane de euro, de cinci ori mai mult decât un kilometru din Autostrada de Centură București”, arată USR Suceava într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, Gheorghe Flutur va trimite factura pentru„ acest proiect halucinant” la Ministerul Transporturilor și va fi plătit din banii tuturor românilor.

Totodată, în comunicat USR anunță că îi solicită ministrului PSD Sorin Grindeanu și guvernului PSD-PNL să nu aprobe proiectul în această formă și crede că proiectul aprobat de Consiliul Județean Suceava ar trebui refăcut de urgență astfel încât să aibă costurile în limite pieței și ale bunului simț.

„Gheorghe Flutur își face centură „de aur” la Gura Humorului pe banii tuturor românilor. Consiliul Județean a alocat 540 de milioane de euro pentru 10 km de centură, care nu e nici măcar autostradă. Adică 54 de milioane de euro pentru fiecare kilometru. Poate suma se justifică pentru că președintele CJ are teren pe traseul centurii și așteaptă niște despăgubiri serioase. Spre comparație, Autostrada Sibiu – Pitești pe sectorul greu care trece munții costă vreo 30 de milioane de euro per kilometru. Autostrada de Centură București, vreo 10 milioane de euro per kilometru. Autostrada Moldovei A7 costă vreo 12 milioane de euro per kilometru. Și exemplele pot continua. Nu există vreo autostradă clasică în România sau în lume care să se apropie de minunea lui Flutur”, spune Horațiu Cosma, fost secretar de stat în ministerul Transporturilor.

În masterplanul României de transport există priorități clar cum ar fi autostrada Sibiu-Pitești, autostrăzile Moldovei A7 și A8, Autostrada de Centură București, drumul express Craiova-Piteștei, Autostrada Transilvaniei. „Ministrul Sorin Grindeanu nu a alocat suficienți bani în buget nici măcar pentru aceste proiecte, ar fi revoltător să arunce 540 de milioane de euro pentru minicentura de aur a lui Gheorghe Flutur”, se mai arată în comunicat.