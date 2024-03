Echipa Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a câștigat competiția E.ON Energy Challenge, ediția 2024

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Cele cinci echipe finaliste în competiția studențească E.ON Energy Challenge încheie astăzi o săptămână plină de activități, dar și de provocări și emoții pe măsură.

Sesiunile de mentorat alături de specialiști E.ON, derulate în cadrul „Energy Challenge Academy” pe parcursul ultimelor patru zile, au adus nu doar informații utile pentru etapa finală a concursului, ci și oportunități de explorare prin metode de brainstorming tehnic, marketing, cybersecurity și public speaking.

„E.ON Energy Challenge 2024 a fost un eveniment de nota 10, nu pentru că am celebrat ediția cu numărul 10, ci pentru că am avut proiecte extraordinare. M-au impresionat în mod special ambiția și hotărârea acestor studenți de a demonstra că inventivitatea nu are limite. Entuziasmul lor a fost molipsitor și ne-a confirmat că noi suntem singurii care ne punem limite”, a declarat Roxana Băndilă, director Divizia Resurse Umane E.ON, la finalul competiției.

Echipele și proiectele câștigătoare:

Locul I: Echipa DBS Energy Solutions a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava care a propus soluții inedite pentru protecția panourilor fotovoltaice și care a primit premiul cel mare în valoare de 3.000 de euro.

Locul II: Echipa Grid Guardians a Universității „Transilvania” din Brașov care a convins juriul cu o aplicație software pentru reducerea consumului de energie și care a fost recompensată cu experiențe în valoare de 600 euro/membru echipă.

Locul III: Echipa Hydro Vault de la Universitatea Petrol-Gaze Ploiești și Universitatea Politehnică București care a prezentat o strategie inovativă pentru cuplarea și optimizarea sectoarelor industriilor petroliere prin utilizarea hidrogenului ca element de legătură – propunere recompensată cu experiențe în valoare de 300 euro/membru echipă.

Finala competiției a avut loc vineri, 15 martie, la sediul companiei E.ON din Târgu Mureș și a reunit echipe de la Universitatea „Ștefan cel Mare” (Suceava), Universitatea „Transilvania” (Brașov), Universitatea „Al. Ioan Cuza” (Iași), Universitatea Petrol-Gaze Ploiești și Universitatea Politehnică București.