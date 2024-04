Patru elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, calificați la faza națională a Olimpiadei de Religie la cultul ortodox și cultul romano-catolic

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Trei elevi de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, din clasele 9, 11 și 12, au obținut Premiul I cu nota 10 și s-au calificat la faza națională a Olimpiadei de Religie – cultul ortodox, iar al patrulea a obținut Premiul I și s-a calificat la faza națională la clasa 10 la cultul romano-catolic.

„Cvadrupla și inedită calificare pentru elevii CNEH la faza națională a Olimpiadei de Religie, după ce la faza județeană au obținut PREMIUL I cu nota 10 la cultul ortodox elevii TEODORA SAVA – clasa 9 E, MATEI SAVA – clasa 11 C și MARIA MOLEA – clasa 12 G, coordonați de doamna prof. MIRIAM LEON-POSTOLACHE, consilierul educativ al colegiului, și PREMIUL I la cultul romano-catolic elevul EDGAR LEAHU – 10 C sub îndrumarea preotului IONUȚ MIDAC”, arată conducerea colegiului.

Totodată, este de remarcat faptul că Matei Sava și Maria Molea sunt la a doua calificare consecutivă, iar anul trecut au obținut, ambii, PREMIUL I la faza națională desfășurată la Arad, astfel încât 2 din cele 4 premii I la nivel liceal național au fost adjudecate de elevii CNEH.

Mai mult, anul trecut Maria s-a mai calificat la faza națională și la Olimpiadele cu cultură și spiritualitate românească, la care a obținut Mențiune, și limba germană modernă, la care nu a putut participa din cauză că s-a desfășurat simultan cu olimpiada de religie.

„Lotul olimpicilor naționali de la CNEH ajunge astfel la 20 de elevi calificați, aproape toate disciplinele din planurile-cadru fiind reprezentate, ceea ce denotă importanța acordată studiului tuturor științelor de către elevii și profesorii colegiului. Conducerea colegiului, reprezentată de director, prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu, și director adj., prof. dr. Luminița -Mirela Lăzărescu, felicită în egală măsură pe elevii și cadrele didactice care dovedesc înclinare către studiu și performanță, în acord cu renumele și deviza instituției, contribuind la creșterea prestigiului istoric al Colegiului Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și le dorește tuturor elevilor calificați mult succes la etapa națională”, a transmis colegiul rădăuțean.