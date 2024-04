Amplă acțiune a Poliției Județene Suceava concretizată în zeci de dosare penale pentru șoferi care au consumat alcool dar și droguri

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Având în vedere și Sărbătoarea de Florii și manifestările publice asociate, în acest weekend, polițiștii din cadrul IPJ Suceava desfășoară o amplă acțiune de prevenire și combatere a accidentelor rutiere pe fondul consumului de alcool și droguri. Acțiunea are atât componentă operativă de identificare a celor care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri dar și o pronunțată componentă preventivă, de informare și responsabilizare. Activitățile au ca scop creșterea gradului de siguranță publică la nivelul județului Suceava.

Acțiunea se desfășoară pe întreg teritoriul județului, având atât obiectivul de depistare a conducătorilor auto care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor cu efect psihoactiv, dar și obiectivul preventiv, de a transmite participanților la trafic să conștientizeze pericolul la care se expun prin consumul de alcool sau droguri.

În cadrul activităților desfăşurate de polițiștii rutieri sunt utilizate toate aparatele etilotest, etilometru și DrugTest Drager din dotarea IPJ Suceava.

Până la acest moment, peste 600 de șoferi au fost testați în cadrul acțiunii.

Potrviit Poliției Județene Suceava, din păcate, și în aceste zile au fost identificați mai mulți șoferi care au consumat alcool sau droguri și s-au urcat la volan, fiind întocmite dosare penale sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a substanțelor interzise”.

Doi șoferi indentificați la volan după ce a consumat substanțe interzise

Astel, duminică dimineața, la ora 00:05, polițiștii din cadrul Poliției Câmpulung Moldovenesc în timp ce executau serviciul de monitorizare, supraveghere și control al traficului rutier, pe str. Calea Transilvaniei din municipiu au oprit autoturismul condus de către un tânăr de 20 de ani, din Ostra.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în urma testării cu aparatul drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive conducătorul auto fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prev. şi ped. de art. 336, alin. 2 din Codul Penal.

Tot duminică, la ora 04:00, patrula de poliție din cadrul Poliției Fălticeni-Biroul Ordine Publică, efectua serviciul de patrulare pe str. Nicu Gane din Fălticeni, și a oprit pentru control autoturismul condus de către un bărbat domiciliat în Fălticeni care a prezentat pentru control documentul de identitate personal, permisul de conducere, precum și documentele autoturismului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, iar în urma testării cu aparatul drugtest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive, fiind condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanțe interzise.

În cauză, a fost întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săv. infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

Șoferi identificați la volan sub influența alcoolului

La data de 26.04.2024, ora 20:10, polițiștii Biroului Rutier Suceava au fost sesizaţi de către ofiţerul de serviciu din cadrul Poliţiei Municipiului Suceava, în baza unui apel 112 cu privire la faptul că pe str. Calea Unirii a avut loc o tamponare între două autoturisme, iar unul dintre conducătorii auto pare a se afla sub influenţa alcoolului.

Cu ocazia verificărilor efectuate, la faţa locului a fost identificat un șofer de 36 de ani, din Zvoriştea, care ulterior s-a stabilit că a acroşat pe str. Calea Unirii autoturismul condus de către un tânăr de 25 de ani, din Rădăuţi.

Șoferul de 36 ani a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o alcoolemie de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Suceava, unde i-au fost recoltate două mostre bilogice de sânge.

Și șoferul de 25 ani a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

La data de 27.04.2023, orele 01:10, polițiștii SPR 4 Gălănești, în timp ce efectuau activități de supraveghere a traficului rutier pe DC Frătăuții Noi, din Frătăuții Noi, au oprit în trafic autoturismul la volanul căruia a fost identificat un bărbat de 52 ani, din Frătăuții Noi.

Întrucât șoferul emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o alcoolemie de 0,46 mg/l alcool în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la Spitalul Rădăuți, unde, cu consimțământul său, i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

La data de 27.04.2024, în jurul orei 16:55, în cadrul acțiunii dispuse de IPJ Suceava – Serviciul Rutier, patrula de poliție din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus, în timp ce efectua serviciul de supraveghere şi control al traficului rutier, pentru prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive, respectiv pe DJ209G în localitatea Falcău, comuna Brodina a efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului condus de către un bărbat de 35 ani, domiciliat în comuna Izvoarele Sucevei, care emana halenă alcoolică, motiv pentru care s-a procedat la testarea acestuia, rezultatul indicând o concentrație de 0,53 mg/L alcool pur în aerul expirat.

În urma testării, șoferul a fost condus la CPU a Spitalului Municipal Rădăuți în vederea recoltării de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului” faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.

La data de 27.04.2024, ora 21.06, echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți – Compartimentul Rutier, aflandu-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Ștefan cel Mare din Rădăuți a oprit în trafic autoturismul condus de către un bărbat de 29 de ani din Horodnic de Jos.

Întrucat șoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilomnetru, ocazie cu care s-a constatat că rezultatul testului a indicat o valoare de 0,96 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți în vederea recoltării de probe biologice.

Conducătorului auto i s-a adus la cunoștință că este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge”, faptă prev. și ped. de art. 336, al. 1 din Codul Penal şi că nu are dreptul să conducă până la definitivarea cerectărilor.