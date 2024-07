Echipajele canine ale Poliției, Poliției de Frontieră și Jandarmeriei prezente la Festivalul Deep in the Forest

Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Peste 100 de polițiști din cadrul IPJ Suceava, jandarmi din cadrul IJJ Suceava, polițiști din structurile de prevenire și combatere a consumului și traficului de droguri, precum și specialiști din cadrul Agenției Naționale Antidrog Suceava și Agenției împotriva Traficului de Persoane Suceava sunt prezenți la locația de desfășurare a Festivalului Deep in the Forest, care are loc în perioada 12-13 iulie în localitatea Corlata. Efectivele de ordine sunt dispuse atât în zona festivalului, cât și pe rutele adiacente care duc către locație.

Scopul echipelor de poliție și jandarmi este prevenirea actelor antisociale, asigurarea ordinii și liniștii publice, descurajarea comportamentelor neadecvate, siguranța rutieră și prevenirea consumului de substanțe interzise.

Pe rutele către Corlata, polițiștii rutieri acționează cu patru aparate de testare a consumului de substanțe interzise și cu douăsprezece aparate etilotest și etilometru. Grupele de intervenție ale Serviciului Acțiuni Speciale sunt, de asemenea, prezente pentru a interveni operativ în cazul oricărui incident.

Echipajele canine ale poliției, poliției de frontieră și jandarmeriei sunt mobilizate în zonele cu aflux mare de persoane pentru a preveni consumul de substanțe interzise și pentru menținerea ordinii publice.

„Vom fi acolo pentru securitatea dumneavoastră și pentru asigurarea unui mod civilizat de distracție! Nu ezitați să ne sesizați orice fapte antisociale și să cereți intervenția autorităților!”, au declarat reprezentanții IPJ Suceava.

Polițiștii reamintesc că drogurile nu rezolvă probleme, ci creează probleme:

Afectează imaginea socială și înfățișarea, făcându-ne să părem neîngrijiți.

Afectează abilitățile emoționale și sociale, care se dobândesc în adolescență.

Pot împiedica atingerea potențialului intelectual, cauzând abandon școlar și ruinarea șanselor de reușită profesională.

Pot cauza conflicte cu cei dragi sau respingerea de către rude și prieteni.

Afectează creierul și diminuează creativitatea, „încețoșând” memoria și dezorganizând informațiile.

Induc un fals sentiment de bună dispoziție, lăsând persoana fără energie și dorință de a face lucrurile care în trecut îi făceau plăcere.



În prima seară a festivalului, 12 iulie 2024, nu s-au înregistrat evenimente negative sau incidente. Prezența proactivă a forțelor de ordine a contribuit la un climat de normalitate socială, favorabil distracției în condiții legale. Și în această după-amiază, forțele de ordine vor fi prezente la locația festivalului și pe rutele rutiere adiacente pentru a asigura siguranța participanților.