Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, bilanț de excepție: 37 de elevi calificați la etapa națională a olimpiadelor școlare

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” (CNEH) din Rădăuți se mândrește cu un nou succes remarcabil, obținând cel mai bogat bilanț din istoria recentă a instituției. Potrivit directorului Adrian Puiu, 37 de elevi s-au calificat la etapa națională a olimpiadelor școlare, reprezentând colegiul la 28 de probe distincte, în urma rezultatelor excepționale obținute la etapele județene și regionale.

Performanțele reflectă diversitatea talentelor din cadrul CNEH, de la științe exacte și umaniste până la sport și spiritualitate. „Felicitări dragilor elevi și stimaților profesori pentru acest bilanț valoros, care crește de la an la an și care plasează Colegiul Național «Eudoxiu Hurmuzachi» în elita educației românești”, a adăugat directorul.

Calificarea celor 37 de elevi la etapa națională reprezintă o nouă confirmare a calității educației oferite de instituția din Rădăuți, care continuă să își consolideze statutul în județul Suceava.

Lotul elevilor calificați la etapa NAȚIONALĂ a OLIMPIADELOR școlare conține 37 de elevi calificați la 28 de probe, astfel:

1. Aga Daria Maria, clasa 12 E, Lectura ca abilitate pentru viață, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Maria Epatov;

2. Chirilă Teodor Cosmin, clasa 11 D, Limba engleză, premiul I la etapa județeană, prof. Paula Haiura;

3. Coca Carla Mihaela, clasa 12 A, Limba engleză, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Loredana Cîrciu;

4. Curea Laura Caterina, clasa 12 E, Limba engleză, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Marinela Cârdei și prof. Paula Haiura;

5. Bujdei-Leonte Ștefan, clasa 11 B, Limba engleză, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Loredana Cîrciu;

6. Pirckmayer Elisabeth, clasa 9 G, Limba germană – nivel B1, premiul I la etapa județeană, prof. Angelica Popovici;

7. Leon-Postolache Eumir, clasa 10 C, Limba germană – nivel B2, premiul I la etapa județeană, prof. Angelica Popovici;

8. Aioanei Mihăiță Sebastian, clasa 10 B Matematică, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Loredana Strugariu;

9. Georgescu Ana-Maria, clasa 9 C, Biologie, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Aspazia Băeșu;

10. Bățaru Maria Alexandra, clasa 9 B, Istorie premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Nicoleta Mitrofan;

11. Puiu Albert Gabriel, clasa 9 E, Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Puiu Adrian;

12. Gheorghiu Bianca, clasa 12 F, Istorie, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Mitrofan Nicoleta;

13. Țofei Bianca-Alexandra, clasa 12 F, Sociologie, premiul I la etapa județeană, prof. Nicoleta Mitrofan;

14. Ciobaniuc Ariadna, clasa 12 D , Filosofie, premiul I la etapa județeană, prof. Corvin Bejinariu;

15. Sandu Anastasia, clasa 12 F, Filosofie , premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Popovici Florin;

16. Prelipcean Iulia, clasa 12 E, Filosofie, premiul al III-lea la etapa județeană, prof. Florin Popovici;

17. Sava Teodora, clasa 10 E, Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof.Leon-Postolache Miriam;

18. Halip Sofia, clasa 11 C, Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

19. Sava Matei, clasa 12 C , Religie, cultul ortodox, premiul I la etapa județeană, prof. Leon-Postolache Miriam;

20. Leahu Edgar Darius, clasa 11 C, Religie, cultul roamano-catolic, premiul I la etapa județeană, Preot Soare Nicolae;

21. Mihalescu Gabriel Valentin, clasa 9 A, Informatică aplicată – AcadNet, premiul I la etapa județeană, prof. Antoneta Lăzărescu;

22. Chiraș Mateo Raul , clasa 10 A, Informatică aplicată – AcadNet, premiul I la etapa județeană, prof. Gabriela Coajă;

23. Cruț Sebastian Ioan, clasa 10 A, Tehnologia Informației și Comunicării, premiul I la etapa județeană, prof. Gabriela Coajă;

24. Echipa de baschet fete, Educație fizică și sport, premiul I la etapele județeană și interjudețeană/ regională pe Moldova, alcătuită din Telișcă Teodora, clasa 9 C, Chiran Ana-Maria, clasa 9 E, Bota Paula, clasa 10 A, Costiuc Marta, clasa 10 A, Calancea Maia, clasa 10 C, Luța Ioana, clasa 10 E, Mandici Miruna , clasa 11 B, Ianuș Maria, clasa 11 C, Sofronie Magdalena, clasa 11 C, Grigoraș Alexandra, clasa 12 E, prof. Rodica Hrihor;

25. Marocico Mariana, clasa 9 F, Educație fizică și sport – atletism – pentatlon , premiul I la etapa județeană, antrenor Bogdan Roșcăneanu și prof. Alexandru Ciobara;

26. Asiminei Amelia, clasa 12 C, Cultură și spiritualitate românească (limba și literatura română + religie), premiul I la etapa județeană, prof. Beatrice Halip Beatrice și Miriam Leon-Postolache;

27. Mehno Georgiana, clasa 11 F, Limba ucraineană maternă, premiul al II-lea la etapa județeană, prof. Delia Marțineac;

28. Pâslari Alesia, clasa 12 A, Limba neogreacă – nivel C2, prof. administrativ Angela Sehlanec.