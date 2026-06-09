Caravana Screening TB și-a încheiat activitatea în județul Suceava: 2.729 de persoane au beneficiat de screening gratuit

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Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București, în colaborare cu Institutul Național de Sănătate Publică, Fundația Romanian Angel Appeal și Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate, a finalizat acțiunile de screening pulmonar prin caravana mobilă în județul Suceava.

Proiectul „SCREENING TB – Organizarea programului de depistare precoce a tuberculozei la populația vulnerabilă” s-a derulat pe parcursul a 31 de zile, în trei etape (17-26 martie, 21-30 aprilie și 5-28 mai 2026), vizitând 20 de localități din județ.

Un număr total de 2.729 de persoane au beneficiat de servicii gratuite de informare, consiliere, educare și conștientizare, fiind supuse ulterior investigațiilor radiologice (RX). Media zilnică a fost de 88 de participanți.

Caravana mobilă, dotată cu aparatură digitală de radiologie asistată de inteligență artificială și facilități pentru persoanele cu mobilitate redusă, a contribuit la creșterea accesului populației vulnerabile la evaluări medicale de bază.

„Mulțumim autorităților locale pentru colaborare și implicare pe parcursul desfășurării activităților caravanei Screening TB, sprijinul acestora fiind esențial pentru buna organizare a programului în comunitățile vizitate”, se precizează în comunicatul de presă.

În lunile iunie și iulie, caravanele se vor deplasa în județele Tulcea și Gorj.

Context epidemiologic

În 2024, județul Suceava a înregistrat o incidență a tuberculozei de 49,9 cazuri la 100.000 de locuitori, peste media națională de 44,3 cazuri la 100.000 de locuitori. România continuă să înregistreze cel mai mare număr de cazuri de tuberculoză din Uniunea Europeană.

Proiectul național multianual urmărește reducerea endemiei de tuberculoză până în 2030, conform obiectivelor Organizației Mondiale a Sănătății. Până în septembrie 2028, 75.001 persoane din grupuri vulnerabile din toată țara vor beneficia de screening gratuit, iar 501 specialiști vor fi formați în prevenție și control.

Proiectul are o valoare totală de 40.355.358,78 lei și este finanțat prin Programul European de Sănătate al Ministerului Fondurilor Europene, cu cofinanțare din partea Ministerului Sănătății.