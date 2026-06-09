Spațiu de joacă pentru copii în parcul Iulius Mall

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După ce anul trecut a investit 1,85 milioane de euro în amenajarea unor noi zone verzi, Iulius Mall Suceava a deschis recent un spațiu de joacă exterior. Cei mici au acum la dispoziție un loc modern și sigur unde se pot juca, în zona verde a dezvoltarii comerciale.

Toboganele, structurile de cățărare și punțile suspendate transformă fiecare ieșire într-o adevărată aventură pentru micii exploratori, oferindu-le spațiu pentru mișcare, joacă și socializare. În tot acest timp, părinții se pot relaxa pe băncile amplasate în jurul locului de joacă sau pe spațiile verzi din parc, bucurându-se de timpul petrecut în aer liber alături de copii.

Locul de joacă completează parcul de la Iulius Mall Suceava, care a devenit un punct de întâlnire pentru comunitate. Cu vegetație, alei și zone de relaxare, acesta creează un decor urban modern, în care întreaga familie își poate petrece timpul liber.

Parcul a devenit o adevărată oază urbană, cu verdeață, unde vizitatorii se pot bucura de aer liber, plimbări și diverse activități desfășurate pe gazonul special pentru trafic intens. Amenajarea peisagistică, realizată după un concept dezvoltat de specialiști din România și Italia, integrează peste 180 de arbori maturi, printre care arțari roșii, platani, stejari, salcâmi, cireși japonezi și Ginkgo biloba, alături de aproximativ 37.000 de arbuști și zone generoase de gazon.

Mai mult decât un parc, spațiul verde de la Iulius Mall Suceava s-a transformat într-un punct de întâlnire pentru comunitate, găzduind concerte în aer liber, proiecții de film și diverse expoziții fascinante, care aduc împreună familii, prieteni și vizitatori de toate vârstele. În lunile următoare, vizitatorii vor păși într-o lume fascinantă, unde imaginația prinde viață prin expoziții spectaculoase și activități interesante.

Pe lângă evenimentele pentru cei mici, serile de vară în parcul de la Iulius Mall Suceava înseamnă și experiențe pentru întreaga familie. Vizitatorii vor putea participa la concerte live, seri de jazz și petreceri latino, dar și la evenimente tematice care animă atmosfera.