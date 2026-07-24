Primăria Suceava propune regenerarea urbană a zonei Cartodrom cu 18 milioane de lei: parcaj cu 500 de locuri și spații publice



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Regenerare urbană sustenabilă a zonei Cartodrom din municipiul Suceava”.

Proiectul vizează transformarea terenului eliberat în urma desființării fostelor garaje individuale din cartierul George Enescu, zona Aleea Jupiter, într-un spațiu public modern, funcțional și reprezentativ. Principiul care stă la baza investiției este „de la garaje private la spațiu public pentru comunitate”.

Conform documentației, se vor amenaja un parcaj public cu o capacitate de 500 de locuri, căi de circulație auto organizate în sens unic și dublu sens, patru accese rutiere care asigură legătura cu rețeaua stradală existentă, precum și o rețea de trotuare cu o suprafață totală de 2.360 mp, inclusiv pavaj tactil pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Investiția include și amenajarea de spații verzi cu plantări de arbori și vegetație ornamentală, un sistem modern de iluminat public LED cu 73 de stâlpi, sistem de supraveghere video (CCTV), semnalizare rutieră, marcaje, limitatoare de viteză și lucrări pentru asigurarea stabilității terenului.

Valoarea totală a investiției este de 17.808.574,69 lei, inclusiv C+M cu TVA de 21%. Proiectul de hotărâre a fost înaintat spre dezbatere și aprobare.