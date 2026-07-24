Primăria Suceava propune construirea unui teren polisportiv lângă Colegiul Național „Mihai Eminescu”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a inițiat un proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren polisportiv – zona Grădinița nr. 4 / Colegiul Național «Mihai Eminescu» – municipiul Suceava”.

Proiectul vizează realizarea unui teren polisportiv multifuncțional pe o suprafață de aproximativ 900 mp, cu covor elastic profesional, destinat atât activităților școlare, cât și utilizării recreative de către locuitorii zonei. În prezent, în apropierea Grădiniței nr. 4 și a Colegiului Național „Mihai Eminescu” nu există o infrastructură sportivă modernă de proximitate.

Terenul va fi echipat cu porți pentru minifotbal/handbal, fileu de volei, șase panouri de baschet fixe și un sistem mobil de baschet, precum și cu elemente de protecție și accese pietonale. Platforma va fi realizată din beton armat, iar sistemul sportiv va include strat elastic din granule SBR și strat de uzură din EPDM, pentru siguranță și durabilitate.

Valoarea totală a investiției este de 1.321.183,47 lei, din care lucrările de construcții-montaj reprezintă 1.025.027,31 lei (inclusiv TVA 21%). Durata estimată de realizare este de 45 de zile pentru proiectul tehnic și DTAC, urmată de două luni de execuție a lucrărilor.

Terenul va putea fi folosit pentru orele de educație fizică, competiții școlare și activități extracurriculare, iar în afara programului unităților de învățământ va fi accesibil copiilor, tinerilor și locuitorilor cartierului, conform unui regulament stabilit de autoritatea locală. Investiția urmărește promovarea unui stil de viață sănătos, reducerea sedentarismului și dezvoltarea infrastructurii sportive și educaționale a municipiului.