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Petre Grigoraș și stafful rămân la Cetatea 1932 Suceava pentru sezonul 2026-2027 din Liga a II-a


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Clubul ACS Municipal Cetatea 1932 Suceava a anunțat astăzi continuitatea proiectului sportiv după reușita promovării în Liga a II-a.

Antrenorul Petre Grigoraș va continua să conducă echipa de pe banca tehnică și în sezonul competițional 2026-2027, alături de întregul colectiv tehnic care a contribuit la îndeplinirea obiectivului de promovare. Totodată, vor avea loc anumite modificări la nivelul structurii de conducere a clubului, care vor fi anunțate public în perioada imediat următoare.

O veste importantă este și venirea lui Ciprian Anton în proiectul Cetatea 1932, care va contribui activ la dezvoltarea clubului în următoarea perioadă.

Programul pregătirilor pentru noul sezon:

  • 22 iunie 2026 – Reunirea lotului și începerea pregătirilor precompetiționale;
  • 25 iunie 2026 – Prezentarea oficială a lotului de jucători, a staffului tehnic și administrativ, urmată de conferința de presă dedicată sezonului 2026-2027 al Ligii a II-a.

„Promovarea în Liga a II-a reprezintă un moment important pentru club și pentru suporterii săi. Cu aceiași oameni implicați în proiect și cu aceeași dorință de a performa, Cetatea 1932 Suceava privește cu încredere spre noul sezon”, se precizează în comunicatul oficial al clubului.

Echipa mulțumește tuturor celor care au susținut-o pe parcursul sezonului trecut și contează pe sprijinul lor constant și în Liga a II-a.


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