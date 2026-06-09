Vasile Rîmbu, răspuns pentru Gheorghe Șoldan: Suntem deschiși parteneriatului pentru un nou stadion, dar respectând prioritățile orașului și legislația.

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Primarul municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, a transmis marți o poziție oficială privind proiectul unui nou stadion, ca răspuns la declarațiile președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

„Promovarea echipei Cetatea 1932 Suceava în Liga a II-a a adus o bucurie imensă în rândul iubitorilor de fotbal. Din păcate, ignorând meritele și munca titanică ale unei echipe care adesea a fost privită cu scepticism, unii se grăbesc acum să exploateze electoral acest succes și să facă promisiuni nerealiste”, a afirmat primarul Vasile Rîmbu.

Edilul propune o abordare metodică și realistă a problemei, structurată pe mai multe etape prioritare:

1. Modernizarea imediată a infrastructurii actuale Primăria și-a asumat deja suportarea cheltuielilor necesare pentru îndeplinirea criteriilor de omologare impuse de FRF pentru Liga a II-a.

2. Concesionarea și modernizarea Stadionului Areni Se va analiza concesionarea pe o perioadă determinată, corelată cu un program clar de investiții care să rezolve problemele de funcționare și confort.

3. Construirea unui nou stadion Primarul recunoaște importanța pe termen lung a unui stadion modern, dar atrage atenția că o astfel de investiție costă zeci de milioane de euro. El subliniază că municipiul are deja proiecte vitale bugetate pentru 2026 (reabilitări stradale, parcări, parcuri, grădinițe, remodelarea zonei centrale) și pune întrebarea firească: la care dintre acestea ar trebui să renunțe?

Soluția propusă: parteneriat corect Vasile Rîmbu reafirmă disponibilitatea totală pentru un parteneriat cu Consiliul Județean, dar în condiții de egalitate: Primăria să pună la dispoziție terenul și utilitățile (prin evaluare transparentă), iar CJ sau alte surse (CNI, fonduri europene) să asigure finanțarea construcției.

„Trebuie înțeles un aspect legal simplu: terenul vizat face parte din domeniul public al municipiului Suceava și nu poate fi înstrăinat oricum. Trecerea din domeniul public în cel privat se poate face doar dacă se demonstrează încetarea uzului public sau a interesului local, ceea ce nu este cazul aici. Odată trecut în domeniul privat, terenul s-ar putea vinde doar prin licitație publică, contra cost, în baza unei evaluări făcute de un expert”, a mai arătat primarul.

Primarul atrage atenția asupra aspectelor legale: terenul face parte din domeniul public al municipiului și nu poate fi transferat fără parcurgerea procedurilor legale corespunzătoare, care necesită timp.

„Prin urmare, procedurile legale pentru ca terenul să fie transferat sau utilizat într-un proiect comun cu Consiliul Județean necesită mult mai mult timp decât un „ultimatum” nerealist de 24 de ore. Legea trebuie citită, înțeleasă și aplicată corect, nu ignorată de dragul imaginii”, a arătat Rîmbu.

El și-a exprimat disponibilitatea construirii unui nou stadion în parteneriat doar după epuizarea posibilităților de accesare de fonduri europene sau guvernamentale.

„Ne exprimăm, încă o dată, disponibilitatea totală de a ne asocia în proiectul construirii noului stadion, în condiții de egalitate și parteneriat corect, însă doar după ce epuizăm toate posibilitățile de accesare a fondurilor europene sau guvernamentale”, a concluzionat Vasile Rîmbu.

Declarația primarului vine după ce președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a arătat că modul în care primarul Vasile Rîmbu a răspuns solicitării pentru atribuirea unui teren necesar noului stadion este mai mult un refuz, a solicitat un răspuns concret privind o asociere 50-50, cu alocarea unei sume de 19 milioane de euro din partea Primăriei Suceava și a anunțat că va căuta un amplasament alternativ dacă nu se ajunge la un acord.