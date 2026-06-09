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Incendiu violent la o fermă de animale în Milișăuți – Intervin 11 autospeciale


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Pompierii militari din cadrul subunităților Suceava, Rădăuți, Solca, Siret și Gura Humorului, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din localitățile Iaslovăț, Milișăuți, Grănicești și Arbore, intervin de urgență pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o fermă de animale pe raza orașului Milișăuți.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul se manifestă la clădirea fermei. La fața locului acționează 11 autospeciale de stingere.

Echipajele de intervenție lucrează pentru limitarea propagării flăcărilor și protejarea animalelor și a bunurilor din zonă.

Cauza producerii incendiului și eventualele pagube vor fi stabilite după lichidarea focarului.


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