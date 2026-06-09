Primăria Suceava clarifică situația spațiilor acordate Consiliului Județean: „Am dat 2.598 mp, am primit 1.688 mp”

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Primăria Municipiului Suceava a publicat un comunicat ferm prin care clarifică situația spațiilor acordate Consiliului Județean și respinge orice intenție de retragere a folosinței gratuite a imobilelor, inclusiv a etajelor superioare ale clădirii sediului central al Primăriei.

Potrivit documentului, Municipiul Suceava a pus la dispoziția Consiliului Județean Suceava o suprafață totală de 2.598,2 mp, în mai multe locații:

Str. Universității – 1.690 mp (Centrul Cultural „Bucovina”);

Str. Avram Iancu nr. 1 – 618,2 mp (Direcția Județeană de Evidență a Populației);

Str. Nicolae Bălcescu nr. 2 – 290 mp (Direcția Județeană de Drumuri și Poduri).

În schimb, potrivit comunicatului municipalității, Consiliul Județean a acordat Primăriei doar 1.688,5 mp.

„Se dorește retragerea dreptului de folosință gratuită pentru cei 2.598,2 mp și blocarea activității unor instituții publice esențiale? Se dorește relocarea forțată, cu costuri suplimentare suportate de cetățeni? Sau asistăm, din nou, la un exercițiu politic lipsit de responsabilitate?”, se întreabă Primăria.

Comunicatul subliniază că terenul și clădirile vizate fac parte din domeniul public al municipiului și că orice transfer trebuie să respecte procedurile legale, nu să fie făcut sub presiune.

„Reveniți în joc! Nu este șah! Nu este mat! Am mutat și vă așteptăm reacția. Ar fi indicat să solicitați remiză”, se arată în finalul comunicatului, într-un limbaj tranșant și metaforic.

Primăria reamintește totodată că, în trecut, instituția a funcționat chiar în clădirea actuală a Consiliului Județean și a Instituției Prefectului.

Tensiunile dintre cele două instituții par să se accentueze, pe fondul divergențelor privind noul stadion, alocarea spațiilor și alte proiecte majore ale orașului.