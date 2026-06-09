Expoziție de pictură și grafică „Un alt început…” de Viorica-Lidia Vargan la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina”

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Centrul Cultural „Bucovina” organizează vineri, 12 iunie 2026, ora 14:00, vernisajul expoziției de pictură și grafică „Un alt început…”, semnată de artista Viorica-Lidia Vargan.

Evenimentul oferă publicului o întâlnire cu un univers artistic delicat și profund personal, în care culoarea, lumina și expresivitatea plastică se transformă într-o adevărată confesiune vizuală. Sub titlul sugestiv, expoziția devine o mărturisire despre redescoperire, tăcere interioară și puterea de a transforma trăirile personale în creație autentică – povestea unei pasiuni artistice descoperite mai târziu și trăite cu sensibilitate și discreție.

Curatorul expoziției este prof. Sorin Baciu, artist plastic, pictor și grafician cu o prezență activă în viața culturală suceveană. Prezentarea critică va fi susținută de drd. Delia-Ioana Leizeriuc, critic de artă și consilier superior în cadrul Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

Printre invitații speciali se numără artistul plastic și caricaturistul Mihai Pânzaru PIM și dr. Antoniu Alexandru Flandorfer, directorul executiv al Direcției Județene pentru Cultură Suceava.

În cadrul vernisajului va avea loc și lansarea albumului de artă „Un alt început…”, volum care reunește o parte reprezentativă din creația artistei. Atmosfera artistică va fi completată de un recital muzical susținut de prof. Johannes-Raimund Onisciuc.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 12 – 22 iunie 2026, la Galeria de Artă a Centrului Cultural „Bucovina” din Suceava, după următorul program:

luni – joi: 08:00 – 16:30

vineri: 08:00 – 14:00

Evenimentul este coordonat de managerul Centrului Cultural „Bucovina”, Călin Constantin Brăteanu.