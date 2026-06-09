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Judecătorii Curții de Apel Suceava și ai instanțelor arondate denunță degradarea statului de drept și subordonarea puterii judecătorești


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Într-o declarație adoptată în unanimitate, judecătorii Curții de Apel Suceava și ai instanțelor arondate atrag atenția asupra încercărilor susținute ale puterii politice de a subordona justiția, se arată într-un comunicat semnat de judecător Anca Cazacu, președintele Curții de Apel Suceava

Adunarea Generală a Judecătorilor, întrunită marți, 9 iunie 2026, a votat cu 156 de voturi pentru, zero împotrivă și zero abțineri următoarea poziție:

Judecătorii denunță „degradarea constantă a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.

Magistrații suceveni solicită Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenței justiției, să efectueze toate demersurile instituționale, atât la nivel intern cât și internațional, pentru:

  • restabilirea echilibrului specific statului de drept;
  • oprirea de îndată a campaniei de discreditare a puterii judecătorești;
  • recunoașterea reală a independenței judecătorului, cerință esențială într-o societate democratică.

Judecătorii resping, ca fiind inacceptabile, dispozițiile cuprinse în propunerea legislativă privind salarizarea judecătorilor, susținând integral observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii.

De asemenea, au amânat pentru viitoarea ședință a Adunării Generale luarea unei hotărâri privind oprirea integrală a activității instanțelor.


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