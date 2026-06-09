Gheorghe Șoldan: Sperăm ca primarul Vasile Rîmbu să nu refuze dreptul sucevenilor la un stadion nou

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a transmis marți o poziție fermă privind proiectul stadionului modern, după ce negocierile cu Primăria Suceava au intrat în impas.

„Ne dorim ca primarul Vasile Rîmbu să nu refuze propunerea pe care i-am făcut-o pentru construirea unui nou stadion la Suceava”, a declarat Șoldan în exclusivitate pentru NewsBucovina.ro.

Potrivit evaluării din grila notarială, terenul din zona Sălii Polivalente are un preț de circa 5 euro/mp, ceea ce înseamnă, dacă ar fi supraevaluat, aproximativ 1 milion de euro pentru întreaga suprafață necesară. Șoldan a precizat că municipalitatea ar trebui să contribuie cu 19 milioane de euro pentru ca parteneriatul să fie unul real, cu drepturi egale (50%-50%), conform legislației în vigoare.

„Așteptăm câteva zile răspunsul afirmativ al Primăriei Suceava. Ca să fim parteneri, municipalitatea suceveană ar trebui să contribuie cu 19 milioane de euro, bani care să fie incluși în bugetul local. Conform legislației din România, ca să fim parteneri cu drepturi egale trebuie și contribuția să fie 50-50”, a subliniat președintele CJ Suceava.

Șoldan a amintit că aceasta este a doua oară când primarul Vasile Rîmbu refuză un astfel de proiect și a transmis un mesaj direct:

„Având în vedere că domnul Vasile Rîmbu e un bun economist, știe că nu ți se permite să fii partener egal fără să pui bani. Sperăm ca primarul Vasile Rîmbu să nu le refuze a doua oară sucevenilor dreptul de a avea un stadion nou.”

Dacă nu se va ajunge la un acord, Consiliul Județean va identifica un teren alternativ în zona limitrofă a municipiului Suceava, cu posibilități mai bune de dezvoltare a accesului rutier.

Declarația vine în contextul în care Primăria Suceava ar fi solicitat 15 milioane de euro pentru cele circa 3 hectare de teren de lângă Sala Polivalentă, sumă considerată mult supraevaluată de administrația județeană. Totodată, Primăria a transmis recent un comunicat în care își reafirmă „disponibilitatea totală” de a colabora la proiectul stadionului modern.

Proiectul vizează un stadion cu o capacitate de 8.000 – 10.000 de locuri, similar cu cel de la Sepsi OSK, cu o durată estimată de realizare de maximum 3 ani.