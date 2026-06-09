CJ Suceava va prelua un teren în zona limitrofă a Sucevei pentru noul stadion după ce Primăria Suceava a impus condiții de neacceptat pentru cele 3 hectare de lângă Sala Polivalentă

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Consiliul Județean Suceava a inițiat discuții pentru a prelua un teren într-o zonă limitrofă a municipiului Suceava după ce Primăria Suceava a impus condiții de neacceptat pentru amplasamentul de lângă Sala Polivalentă, au declarat pentru News Bucovina surse din administrația locală.

Potrivit informațiilor obținute de NewsBucovina.ro, condițiile impuse de primarul Vasile Rîmbu au fost considerate de administrația județeană drept un refuz. Astfel, pentru transferul celor aproximativ 3 hectare de teren de lângă Sala Polivalentă municipalitatea suceveană ar fi solicitat circa 15 milioane de euro pentru teren, sumă considerată excesivă, mai ales în contextul în care costul estimat al construcției stadionului modern (fără prețul terenului) se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro.

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat anterior că județul vrea un stadion cu o capacitate de 8.000 – 10.000 de locuri, similar cu cel de la Sepsi OSK, cu termen de finalizare estimat la maximum 3 ani. Banii pentru proiectare sunt deja alocați în bugetul pe 2026.

După refuzul Primăriei de a accepta condițiile propuse de județ, CJ Suceava a inițiat discuții pentru identificarea unui amplasament alternativ, în zona metropolitană, care să permită și o dezvoltare a infrastructurii de acces și o implementare mai rapidă a proiectului.

Proiectul stadionului nou reprezintă una dintre cele mai importante investiții sportive din ultimii ani în județul Suceava și ar urma să deservească atât echipa ACS Municipal Cetatea 1932 care a promovat în Liga a II-a.