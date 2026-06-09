Bărbat de 76 de ani, rănit după ce s-a răsturnat cu autoturismul la Sucevița

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La data de 8 iunie 2026, în jurul orei 12:25, un bărbat de 76 de ani din municipiul Rădăuți a pierdut controlul volanului pe DN 17A, pe raza localității Sucevița.
Conducând autoturismul Audi dinspre Marginea către centrul localității Sucevița, fiind singur în mașină, șoferul nu a adaptat viteza la o curbă spre dreapta, a părăsit partea carosabilă pe partea stângă, a acroșat capul de pod din dreptul unei locuințe și s-a răsturnat pe cupolă.
În urma impactului, conducătorul auto a suferit contuzii bilaterale la genunchi și contuzie la umărul drept, fiind rănit ușor. Acesta a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Rădăuți pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Testarea cu aparatul etilometru a indicat rezultat negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).
Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor exacte ale accidentului.
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