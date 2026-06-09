Autoturism de 90.000 de lei, căutat de autoritățile olandeze, depistat la PTF Siret

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Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret au depistat, marți, 9 iunie 2026, un autoturism semnalat internațional ca fiind „bun căutat în vederea confiscării”.

La primele ore ale dimineții, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, pe sensul de ieșire din România, s-a prezentat un bărbat de 25 de ani, cu dublă cetățenie română și turcă, care conducea un autoturism înmatriculat în Olanda.

În urma verificărilor suplimentare efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că autovehiculul era semnalat de autoritățile olandeze.

Mijlocul de transport, evaluat la aproximativ 90.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul Poliției de Frontieră pentru continuarea cercetărilor.

În cauză, polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, urmând ca la finalizarea anchetei să fie dispuse măsurile legale care se impun.