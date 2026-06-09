Primăria Suceava aprobă „de principiu” utilizarea Stadionului „Areni” de către Cetatea 1932 și acum susține chiar construirea unui stadion nou



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Primăria Municipiului Suceava a emis acordul oficial pentru ca ACS Municipal Cetatea 1932 Suceava să utilizeze Stadionul Municipal „Areni” pe tot parcursul sezonului competițional 2026-2027 din Liga a II-a.

Potrivit documentului transmis clubului, echipa va putea folosi stadionul atât pentru antrenamente, cât și pentru meciurile oficiale ale echipei de seniori. Acordul este acordat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 110/2016 privind utilizarea gratuită a bazei sportive și va permite îndeplinirea procedurilor de omologare și licențiere la Federația Română de Fotbal.

„Având în vedere interesul public privind susținerea activităților sportive de performanță la nivelul municipiului, Municipiul Suceava își exprimă acordul de principiu pentru utilizarea Stadionului Areni”, se precizează în documentul emis de Primăria Suceava.

Într-o comunicare de pe pagina de socializare, municipalitatea își exprimă disponibilitatea deplină de a colabora cu Consiliul Județean Suceava pentru realizarea unui proiect major de infrastructură sportivă: construirea unui stadion nou și modern, amplasat în vecinătatea Sălii Polivalente.

„Considerăm că modernizarea infrastructurii sportive este o prioritate pentru comunitatea noastră și suntem pregătiți să demarăm acest parteneriat strategic”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Anunțul Primăriei Suceava arată o schimbare de optică în privința noului stadion, după ce primarul Vasile Rîmbu și-a exprimat scepticismul în ultima ședință a Consiliului Local Suceava că se poate realiza o asemenea investiție într-un termen rezonabil.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat anterior că administrația județeană este hotărâtă să construiască un stadion modern cu o capacitate între 8.000 și 10.000 de locuri, similar cu cel de la Sepsi OSK. Termenul estimat pentru finalizare este de maximum 3 ani (inclusiv perioada de licitație), cu o durată efectivă de construcție de circa 24 de luni.

Banii pentru proiectare sunt deja alocați în bugetul județean pe 2026, iar CJ Suceava a solicitat oficial Primăriei preluarea în administrare a terenului de lângă Sala Polivalentă. Dacă acest transfer nu se va realiza, Consiliul Județean are în vedere alternative în zona metropolitană.