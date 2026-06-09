Rathur, invitat la „Cântărețul lunii” – o nouă seară francofonă la Alianța Franceză Suceava

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Miercuri, 9 iunie 2026, ora 18:00, Alianța Franceză din Suceava organizează o nouă ediție a activității „Le chanteur du mois / Cântărețul lunii”, în cadrul proiectului „După-amiezile francofone la Suceava”.

Evenimentul, dedicat promovării muzicii franceze contemporane, se va desfășura online și va fi moderat de Frédéric Castel, profesor la Universitatea din Reims și realizator al emisiunii „On allume les étoiles”, cunoscut pentru susținerea artiștilor francezi actuali.

Invitatul special al acestei ediții este Rathur (numele de scenă al lui Arthur Sangra) – autor, compozitor, interpret, regizor și pedagog artistic. Provenind dintr-o familie de artiști (tatăl său, Pierre Sangra, este muzician, iar mama sa, actriță), Arthur a crescut înconjurat de muzică și teatru. A început studiile de teatru la 9 ani, iar mai târziu a început să cânte propriile compoziții sub numele L’Arthur. În 2014 a ajuns în semifinala concursului „On a les moyens de vous faire chanter” difuzat de France Inter.

Pe lângă activitatea muzicală, Rathur este un apreciat regizor de spectacole, colaborând cu artiști ai noii generații francofone. În 2023 a creat primul său spectacol muzical – un „jurnal intim muzical” care îmbină cu umor, sensibilitate și ironie cântecul, teatrul și povestea personală. Spectacolul a fost selectat în 2025 în prestigiosul program Chaînon Manquant.

Evenimentul este gratuit și va avea loc pe platforma Google Meet. Link de conectare: https://meet.google.com/rmd-ckex-ifr

Pentru a descoperi universul artistic al lui Rathur înainte de întâlnire, puteți asculta creațiile sale aici: