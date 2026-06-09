Bărbat din Vama, arestat preventiv după ce a condus fără permis în perioada controlului judiciar fiind cercetat tot pentru infracțiuni rutiere

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Judecătoria Câmpulung Moldovenesc a dispus, luni 8 iunie 2026, arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile a unui bărbat din comuna Vama, cercetat pentru repetate infracțiuni la regimul rutier.

Potrivit anchetatorilor, V. L. F., de 41 de ani, din comuna Vama, se afla deja sub măsura controlului judiciar pentru infracțiuni rutiere anterioare. În această perioadă, el a comis o nouă infracțiune – conducerea unui vehicul fără permis de conducere (art. 335 alin. 2 Cod Penal) – ceea ce a determinat Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc să propună procurorului de caz înlocuirea măsurii preventive.

Judecătoria a admis propunerea și a emis mandat de arestare preventivă. Bărbatul a fost identificat la domiciliu de polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Vama, a colaborat cu autoritățile și a fost depus la Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Ancheta arată că, la data de 6 martie 2026, V. L. F. a fost depistat conducând un autoturism Audi pe străzile din Câmpulung Moldovenesc, deși avea dreptul de conducere suspendat. Atunci s-a constatat și că autovehiculul nu avea RCA valabil și înmatricularea suspendată, iar în data de 28 mai 2026, a fost prins din nou la volanul unui Volkswagen pe DN 17, în zona Prisaca Dornei, din comuna Vama, tot fără permis.

În ambele situații, testele etilometru au fost negative.

Poliția reamintește că încălcarea măsurilor preventive poate atrage consecințe mult mai grave, inclusiv privarea de libertate.