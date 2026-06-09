73 de absolvenți participă la simularea concursului de titularizare, organizată de ISJ Suceava și USV



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, organizează un antrenament practic pentru absolvenții care se pregătesc să participe la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar.

Potrivit inspectorului școlar general al județului Suceava, Ciprian Anton, un număr de 73 de absolvenți s-au înscris la această simulare a concursului de titularizare, inițiativă menită să le ofere candidaților o experiență cât mai apropiată de condițiile reale ale examenului.

Simularea va avea loc sâmbătă, 13 iunie 2026, începând cu ora 9:00, la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” din Suceava.

Comisia de organizare este coordonată de prof. univ. dr. Otilia Clipa (Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava) și de inspectorul școlar general prof. Nicolae-Ciprian Anton. Din comisie mai fac parte inspectorul școlar prof. Valeria Leonte, inspectorii de specialitate prof. înv. preșcolar Maria Todereanu (învățământ preșcolar), Adriana Coțovanu și Dorina Dulceac (învățământ primar), prof. Marius Colțuneac (educație fizică și sport) și informaticianul Toader Pîțu.

Această acțiune reprezintă un sprijin concret acordat tinerilor absolvenți, oferindu-le posibilitatea de a-și testa cunoștințele și de a se familiariza cu formatul concursului de titularizare.