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Bărbat din Bosanci, înșelat online: A primit șervețele în loc de aparatul comandat


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La data de 8 iunie 2026, un bărbat din satul Bosanci, comuna Bosanci, județul Suceava, s-a prezentat la sediul Secției de Poliție Rurală Ipotești și a reclamat că a fost victima unei înșelăciuni online.

Potrivit sesizării, pe 3 iunie 2026, bărbatul a comandat de pe internet un aparat analizator pentru verificarea metalelor, în valoare de 480 de lei, urmând să îi fie livrat la domiciliu prin intermediul unei firme de curierat.

Luni, 8 iunie, în jurul orei 14:00, acesta a primit coletul. La deschiderea acestuia, a constatat cu surprindere că în interior se aflau doar mai multe șervețele, iar aparatul comandat lipsea cu desăvârșire.

Bărbatul a declarat că dorește să formuleze plângere prealabilă. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune.

Cercetările sunt în desfășurare pentru identificarea autorului/autorilor și recuperarea prejudiciului.


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