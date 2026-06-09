​„Structură și Culoare” la Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca

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Triumful Creativității și al Culorii: Județul Suceava Strălucește la Concursul Național de Arte Vizuale „Structură și Culoare”

​Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca a coordonat cu un succes răsunător etapa județeană a unei competiții de prestigiu național și internațional.

​O veritabilă sărbătoare a spiritului artistic și a excelenței vizuale a marcat primăvara culturală a acestui an. Ediția a XVII-a a prestigiosului Concurs Național cu participare Internațională de Arte Vizuale „Structură și Culoare”, desfășurată sub generoasa temă „Pacea începe cu noi”, a reunit sute de tineri artiști dornici să își transpună viziunile plastice în imagini memorabile.

​Proiectul educațional de tradiție s-a bucurat în acest an de o participare cu adevărat remarcabilă, devenind o platformă impresionantă de dialog cultural transfrontalier. Competiția a reunit un număr record de forțe creatoare, aducând împreună elevi și cadre didactice coordonatoare din nu mai puțin de 27 de județe ale României: Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Satu Mare, Sălaj, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea și Vaslui. Dimensiunea internațională a fost consolidată prin înscrieri de excepție sosite de peste hotare, din țări precum Anglia, Italia, Ucraina, Turcia, Republica Moldova, Portugalia și Grecia.

​Competiția, adresată elevilor din clasele V-XII din învățământul de masă, vocațional și special, a parcurs un itinerar riguros, structurat pe trei paliere majore: etapa județeană (eliminatorie), cea națională și, în final, marea etapă internațională găzduită la Iași. Scopul central al acestui amplu proiect a fost valorificarea potențialului creativ al tinerilor și transformarea pasiunii lor curate într-o viitoare profesie, oferindu-le curajul de a-și expune creațiile în fața publicului larg și a specialiștilor.

​Un Parteneriat de Elită la Dolhasca

​Pentru județul Suceava, centrul de greutate al organizării și jurizării etapei județene a fost asumat de Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” din Dolhasca. Această instituție de învățământ a demonstrat o capacitate organizatorică de excepție, devenind puntea de legătură și punctul oficial de colectare pentru toate școlile din județ. Succesul la nivel județean confirmă soliditatea parteneriatelor educaționale și culturale care fac posibil un asemenea regal al artelor.

​Sufletul și pilonii acestei manifestări la nivel local au fost prof. dr. Colbu Dumitru Eugen și prof. Colbu Nicoleta, personalități dedicate trup și suflet educației artistice. Prin eforturile domniilor lor, baza de date, înscrierile și lucrările micilor artiști au fost gestionate impecabil, asigurând un climat de corectitudine și înaltă exigență profesională.

​„Timpul ne-a demonstrat că un concurs nu produce doar câștigători, ci formează caractere. Acesta transformă pasiunea într-o profesie, oferind elevilor disciplina muncii sistematice și curajul de a-și expune creațiile în fața lumii”, au subliniat organizatorii în argumentul proiectului, amintind că imaginea vizuală are o putere nemăsurată de a transmite mesaje sociale, emoționale sau filozofice.

​O Jurizare de Înalt Profesionalism

​Evaluarea lucrărilor înscrise la etapa județeană (încheiată în mod oficial pe data de 5 aprilie 2026) s-a bucurat de expertiza unei comisii de specialiști de renume. Sub coordonarea doamnei Inspector școlar prof. Ceică Loredana Mihaela (în calitate de Vicepreședinte al comisiei) și a domnului prof. dr. Colbu Dumitru Eugen (Președinte), juriul evaluator a fost alcătuit din cadre didactice de mare prestigiu din peisajul educațional:

​Prof. Grosari Adrian

​Prof. Cepoi Oana

​Prof. Colbu Nicoleta

​Prof. Stupcanu Ileana

​Prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel

​Prof. Rotariu Petru Alin

​Rezultate de Excepție pe Secțiuni

​Competiția a fost extrem de strânsă, jurizarea executându-se pe secțiuni clare. Conform criteriilor stricte de selecție stabilite pentru această fază, doar ocupanții locului I au obținut calificarea și au mers mai departe la etapa națională de la Iași, transformând competiția într-o dispută la cel mai înalt nivel artistic. Lucrările selectate au evidențiat un talent uriaș, sensibilitate cromatică și o profundă originalitate.

​Ierarhia finală a premiilor evidențiază performanțele deosebite obținute de tinerii suceveni:

​Secțiunea: PICTURĂ

​Premiul I (Calificat la etapa națională): Tudosa Brianna Maya (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. coord. Loredana Horodincă)

​Premiul II: Voina Florina Denisa Mihaela (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. coord. Horodincă Loredana)

​Premiul III: Orhei Mălina Adela (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. coord. Horodincă Loredana)

​Premiul III: Colbu Alexandru (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen)

​Mențiune: Mihai Andrei (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. coord. Loredana Horodincă)

​Premiu Special: Grămadă Remus (Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand I” Rădăuți, prof. coord. Sandu Ana-Maria)

​Evoluții remarcabile: Kozlovskyi Yehor (Școala Gimnazială Nr. 3 Suceava, prof. coord. Loredana Horodincă).

​Secțiunea: GRAFICĂ

​Premiul I (Calificat la etapa națională): Lucrările selectate pe prima poziție din această secțiune primesc validarea juriului pentru reprezentarea județului direct pe simezele naționale de la Iași.

​Premiul II: Lacrămioara Chișcă Lidia (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen)

​Premiul II: Colbu Teodora-Ioana (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen)

​Premiul III: Moisa Jasmine-Ilinca (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen)

​Premiul III: Ungureanu Alexandra-Cătălina (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen)

​Finaliști și evoluții notabile: Barabula Mihaela-Elena, Buga Elena-Magdalena și Grosu Evelina (Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca, prof. coord. Colbu Dumitru Eugen), alături de Chirila Vanesa (Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. coord. Danilevici Ioana Agripina).

​Spre Orizonturi Internaționale

​Pentru rândurile restrânse ale câștigătorilor locului I, marea aventură culturală a culminat la Iași. Aici, lucrările trimise din teritoriu au fost supuse unei evaluări de o înaltă exigență din partea unui juriu format din specialiști consacrați — membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România și profesori ai Universității Naționale de Arte „George Enescu”.

​Apogeul competiției a avut loc în data de 5 iunie, zi dedicată desfășurării etapei directe (finale). Tinerii calificați au luat parte la un program intens, care a cuprins ateliere de creație, vernisaje spectaculoase și oportunități unice de interconectare culturală. Evenimentul a beneficiat de suportul logistic și financiar oferit de instituții de elită precum Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”, S.C. Salubris S.A., Complexul Național Muzeal „Moldova” și Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași.

​Prin această reușită de proporții, Concursul „Structură și culoare” își reafirmă rolul esențial în descoperirea excelenței artistice. Adresăm calde felicitări tuturor elevilor suceveni și echipei coordonatoare de la Dolhasca, care au demonstrat că implicarea și profesionalismul didactic pot așeza comunitatea noastră pe harta culturală internațională. Ne revedem cu aceeași inspirație la ediția a XVIII-a!

Consilierul școlar, prof. dr. sociolog Vovciuc Ionel